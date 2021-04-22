Французские власти задумались нал тем, как выполнить обещанное - к середине мая провести вакцинирование 20 миллионов сограждан. В принципе, цель достижимая, но есть одно серьезное "но". И это англо-шведский препарат AstraZeneca, прививаться которым многие французы отказываются. Репутация у этой вакцины, действительно, сильно подпорчена. И не только потому, что производитель регулярно срывал сроки поставок в страны Евросоюза. Главное заключается в том, что применение вакцины приводило к образованию тромбов. Такие последствия были редкими, и Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) после углубленной проверки высказалось о "превышающей риски пользе" AstraZeneca, рекомендовав использовать ее и дальше. Но настороженное отношение к препарату крепко засело в сознании людей.

Так, за прошлый уик-энд в Ницце планировали вакцинировать AstraZeneca 60 тысяч человек, а удалось уговорить сделать прививку только десять тысяч. Идентичная картина по всей стране. Склады переполнены неиспользованными партиями вакцины, а вскоре поступят новые.

В этой тупиковой ситуации власти раскручивают пиар-кампанию с тем, чтобы подправить имидж AstraZeneca. Указания поступили от президента Эмманюэля Макрона после посвященному этому вопросу совещания в Елисейском дворце. Реализацию проекта поручили правительственной информационной службе (SIG), которая предложила убеждать французов, в первую очередь тех, кому под 60, на примере знаменитостей из числа "звезд" нынешних и прошлых.

А первой из них станет певица Шейла, суперпопулярная во Франции в 60-е и 70-е годы. На ее счету 85 миллионов дисков, множество разнообразных призов, не говоря о том, что и сейчас ее шлягеры то и дело звучат по радио. Среди тех, кого привлекут к проекту реабилитации AstraZeneca, называют также весьма популярного ведущего развлекательных телепрограмм Артура. Заметим, что этот ход не нов, и к нему в разных странах прибегали неоднократно. Так, в 1956 году королю рок-н-ролла Элвису Пресли в прямом телеэфире сделали прививку от полиомиелита, после чего количество вакцинаций в США резко возросло.