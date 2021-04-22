Соответствующее уведомление в ближайшее время получат все международные федерации по летним и зимним олимпийским видам спорта, Международный паралимпийский комитет и оргкомитеты Игр.

Напомним, что из-за санкций Всемирного антидопингового агентства на летней Олимпиаде в Токио и на зимней в феврале следующего года в Пекине, а также на чемпионатах мира до 16 декабря 2022 года россияне будут выступать в нейтральном статусе без национальных флага и гимна.

"Завершился непростой процесс всех согласований с МОК, - отметил глава ОКР Станислав Поздняков, слова которого приводит официальный сайт организации. - Хочу поблагодарить своих коллег из МОК и ОКР за совместную работу. С сегодняшнего дня у нашей олимпийской команды есть все элементы айдентики. Флаг Олимпийского комитета России с цветами нашего триколора. Официальная экипировка, легко узнаваемая как для наших соотечественников, так и для болельщиков любой другой страны даже без каких-либо надписей. И вот теперь музыкальное сопровождение, мелодия, под которую будут чествовать российских олимпийцев в Токио и Пекине".

Добавим, что исполком МОК накануне также одобрил изменение олимпийского девиза, в котором теперь появилось слово "вместе": "Быстрее, выше, сильнее - вместе". Первоначальная версия была утверждена в 1984 году первым Олимпийским конгрессом. Новую редакцию обсудят члены МОК, после чего она будет выдвинута на голосование на ближайшей сессии организации, которая пройдет через три месяца в Токио.