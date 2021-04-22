Предложения по изменению оплаты труда учителей направлены в правительство

Предложения по изменению системы оплаты труда школьных учителей направлены в правительство. Уже создана рабочая группа, ведутся расчеты, изменения обсуждаются с экспертами. Об этом сообщил ТАСС директор департамента подготовки и профессионального развития педагогических кадров Минпросвещения Андрей Милехин.

- Вся информация направлена в правительство, существует рабочая группа, - рассказал он. - Широко это обсуждаем, приняли позиции субъектов РФ, получили информацию от педагогов. Есть уже определенное видение.

Напомним, ранее министерство просвещения опубликовало свои предложения по созданию новой модели оплаты труда учителей. Среди них - устанавливать должностные оклады педагогов в единых размерах для всех организаций конкретного региона. Дифференциацию размеров ставки зарплаты должностного оклада работников устанавливать по сложности труда в зависимости от квалификационных уровней профессиональных групп. Сформирован четкий перечень компенсационных и стимулирующих выплат.