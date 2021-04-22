Пушков предупредил Чехию о негативных последствиях ультиматума

Глава комиссии Совета Федерации по информационным делам Алексей Пушков прокомментировал ультиматум главы МИД Чехии Якуба Кулганека. Чешский дипломат потребовал вернуть к полудню четверга всех высланных из РФ чешских дипломатов, иначе численность посольства РФ в Праге будет сокращена.

По словам российского сенатора, это невозможный сценарий, Чехия не может диктовать условия России и выдвигать ультиматумы. "Она нарывается либо на понижение уровня дипотношений, либо на их разрыв", - написал Пушков в своем Telegram-канале.

Ранее на заявление Кулганека отреагировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она посоветовала Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. "С Россией такой тон не допустим", - подчеркнула Захарова.