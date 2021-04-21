МИД РФ прокомментировал ультиматум Чехии по возвращению дипломатов

Праге лучше оставить ультиматумы для общения внутри НАТО, с Россией такой тон не допустим. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Судя по заявлениям некоторых чешских политиков, они стремятся Кафку сделать былью. Предлагаем Праге оставить ультиматумы для общения внутри НАТО. С Россией такой тон недопустим", - заявила Захарова, общаясь с журналистами.

По ее словам, завтра в МИД РФ продолжится разговор с послом Чехии.

Напомним, что сегодня новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал вернуть до 12.00 завтрашнего дня всех высланных из РФ чешских дипломатов, иначе численность посольства РФ в Праге сократится до аналогичного чешскому в Москве. Это произошло после того, как власти Чехии заявили, что подозревают спецслужбы России в причастности к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году, и в связи с этим выслали 18 российских дипломатов из страны.

Москва, отвергнув подобные обвинения в свой адрес, в качестве ответной меры объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии.