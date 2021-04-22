Бизнес-площадка 43-го Московского кинофестиваля начала свою работу

Новости

МИД: Россия призывает Киев прекратить военную эскалацию в Донбассе 16:07
МОК анонсировал соревнования по видеоиграм в преддверии Олимпиады в Токио 15:57
Минстрой: Цены на жилье выросли еще до запуска льготной ипотеки 15:54
Ситком "Как я встретил вашу маму" получит "женское" продолжение 15:54
Иностранцам упростят регистрацию на портале госуслуг 15:52
Житель Тюмени отсудил 500 тысяч рублей за гибель сына в ДТП 15:48
С россиянина в ОАЭ сняли обвинения в организации съемки обнаженных женщин 15:46
Слуцкий: Россия останется в Совете Европы до решения руководства страны 15:40
В Петербурге застройщиков обяжут отчитываться об облике будущих домов 15:22
ФАС выявила признаки картельного сговора на рынке металлопроката 15:13
В субботу москвичей ждет рекордный за 140 лет дождь 15:10
В Оренбуржье двухлетняя девочка выпила жидкость для снятия лака 14:58
Джонсона обвинили в нарушении министерского кодекса поведения 14:56
Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе 14:52
Шойгу объявил о завершении внезапной проверки войск на юге и западе России 14:46
Красноярские ученые нашли способ убивать раковые клетки 14:45
Минфин реструктурирует задолженность регионов по бюджетным кредитам 14:44
Вышел трейлер фантастического триллера Александра Ажа "Кислород" 14:43
Умер советский актер Оразмурад Гуммадов 14:31
В Facebook обнаружена новая серьезная уязвимость 14:29
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 14:27
Стали известны регионы РФ с самым высоким спросом на ипотеку 14:21
13 российских предпринимателей впервые вошли в список Forbes 14:20
В Кремле не видят проблемы в отъезде ученых из страны 14:19
В Москве организаторы финансовой пирамиды обманули людей на 460 млн рублей 14:15
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 15:36
Рубрика: Культура

Бизнес-площадка 43-го Московского кинофестиваля начала свою работу

Текст: Сусанна Альперина

В Фестивальном центре "Октябрь" (зал №9) и в кинотеатре "Иллюзион" с 22 по 25 апреля проходит бизнес-площадка 43-го Московского международного кинофестиваля и деловая программа Московского молодежного кинофорума-2021 - одного из этапов Всероссийского молодежного кинофорума, о котором "РГ" писала ранее.

Фото: Sony Pictures Productions and Releasing Russia
Московский кинофестиваль откроет фильм о подвиге летчика-истребителя

В программе - презентации зарубежных платформ и образовательных программ с участием европейских экспертов, серия open talk "Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху", "Особенности подготовки кадров в регионах", "Прокатчики или платформы? Кому отдать фильм?". А также - дискуссия "Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?" и презентация региональных кинокластеров "Снимаем кино в России". В последней принимают участие представители 27 регионов нашей страны.

Ключевое событие бизнес-площадки - Московский питчинг дебютантов с общим призовым фондом 6 миллионов рублей. Для участия в нем было подано 749 проектов, из которых Отборочная комиссия выбрала 42 в категориях "Полнометражное игровое кино", "Короткометражное игровое кино", "Документальное кино", "Телесериалы", "Веб-сериалы" и "Work-in-progress". В каждой из категорий будет вручен денежный приз в размере 1 000 000 рублей, а также призы от партнеров и экспертов.

В Экспертный совет питчинга входят ведущие представители киноиндустрии, среди которых: председатель Правления Ассоциации продюсеров, глава Кинокомпании СТВ, Сергей Сельянов, художественный руководитель студии "Остров", режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, генеральный директор Творческой студии "Стелла" и студии "ВГИК-Дебют" Федор Попов, российский продюсер, учредитель Международного фестиваля веб-сериалов Realist WebFest, создатель веб-кинотеатра CHILL и Российской Ассоциации производителей веб-контента Антон Калинкин, начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко, генеральный директор кинокомпании "Первое кино", креативный продюсер "Свердловской киностудии" Евгений Григорьев, продюсер, режиссер Стивен Мао (США) и другие.

Организаторы бизнес-площадки - Дирекция Московского международного кинофестиваля, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и партнеры.

В регионах Культура Кино и ТВ Наше кино Филиалы РГ Столица ЦФО Москва 43-й Московский Международный кинофестиваль Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Курс рубля взлетел после сообщений о завершении проверки войск на границе
Песков анонсировал долгие переговоры Путина и Лукашенко
МИД РФ озвучил ожидания от будущего российско-американских отношений
ГД назначила Татьяну Москалькову уполномоченным по правам человека
Минтруд изучит вопрос продления майских праздников
Московский театр "Современник" празднует 65-летие
Российские кинотеатры покажут номинантов на "Оскар"