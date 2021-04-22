Бизнес-площадка 43-го Московского кинофестиваля начала свою работу

В Фестивальном центре "Октябрь" (зал №9) и в кинотеатре "Иллюзион" с 22 по 25 апреля проходит бизнес-площадка 43-го Московского международного кинофестиваля и деловая программа Московского молодежного кинофорума-2021 - одного из этапов Всероссийского молодежного кинофорума, о котором "РГ" писала ранее.

В программе - презентации зарубежных платформ и образовательных программ с участием европейских экспертов, серия open talk "Кино после пандемии. Развитие индустрии в цифровую эпоху", "Особенности подготовки кадров в регионах", "Прокатчики или платформы? Кому отдать фильм?". А также - дискуссия "Якутский феномен. Как снимается кино в самом кинематографичном регионе?" и презентация региональных кинокластеров "Снимаем кино в России". В последней принимают участие представители 27 регионов нашей страны.

Ключевое событие бизнес-площадки - Московский питчинг дебютантов с общим призовым фондом 6 миллионов рублей. Для участия в нем было подано 749 проектов, из которых Отборочная комиссия выбрала 42 в категориях "Полнометражное игровое кино", "Короткометражное игровое кино", "Документальное кино", "Телесериалы", "Веб-сериалы" и "Work-in-progress". В каждой из категорий будет вручен денежный приз в размере 1 000 000 рублей, а также призы от партнеров и экспертов.

В Экспертный совет питчинга входят ведущие представители киноиндустрии, среди которых: председатель Правления Ассоциации продюсеров, глава Кинокомпании СТВ, Сергей Сельянов, художественный руководитель студии "Остров", режиссер-документалист Сергей Мирошниченко, генеральный директор Творческой студии "Стелла" и студии "ВГИК-Дебют" Федор Попов, российский продюсер, учредитель Международного фестиваля веб-сериалов Realist WebFest, создатель веб-кинотеатра CHILL и Российской Ассоциации производителей веб-контента Антон Калинкин, начальник отдела государственной поддержки производства игровых национальных фильмов Министерства культуры РФ Леонид Демченко, генеральный директор кинокомпании "Первое кино", креативный продюсер "Свердловской киностудии" Евгений Григорьев, продюсер, режиссер Стивен Мао (США) и другие.

Организаторы бизнес-площадки - Дирекция Московского международного кинофестиваля, Молодежный центр Союза кинематографистов России при поддержке Фонда президентских грантов, Национального фонда поддержки правообладателей, Ассоциация продюсеров кино и телевидения и партнеры.