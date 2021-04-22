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Рубрика: Культура

Каждый зритель - режиссер

МХАТ имени Горького представил новаторский спектакль по пьесе Александра Звягинцева
Текст: Борис Ямшанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
МХАТ им. Горького представляет новаторскую постановку спектакля по пьесе известного писателя и сценариста Александра Звягинцева под названием "На стриме". Режиссер Дмитрий Бикбаев обещает удивить не только первых зрителей, но и всю театральную общественность.
Главное действующее лицо спектакля - семья, переживающая кризис отцов и детей. Фото: Предоставлено МХАТ имени М. Горького Главное действующее лицо спектакля - семья, переживающая кризис отцов и детей. Фото: Предоставлено МХАТ имени М. Горького
Главное действующее лицо спектакля - семья, переживающая кризис отцов и детей. Фото: Предоставлено МХАТ имени М. Горького

Впервые в мировой практике в спектакле апробирована уникальная технология иммерсионной онлайн-трансляции на театральной сцене. Использование современных VR-технологий позволит радикально изменить привычную картину театрального представления с его сценой и зрительным залом. Зрители становятся активными участниками сценических событий, они смогут наблюдать одни и те же объекты действия с разных ракурсов. Авторы намерены превратить трансляцию в уникальную онлайн-игру, в которой каждый участник сможет самостоятельно сменить героя и ракурс просмотра в прямом эфире.

Фото: Елена Лапина / Театр им. Моссовета
Андрей Максимов представит спектакль по Мережковскому в Театре Моссовета

Просмотр спектакля будет доступен в режиме 360 градусов с помощью VR-очков, а также специальных приложений для гаджетов.

Устроители спектакля отмечают еще одну особенность своего проекта - его всеобъемлющую социальную миссию. По их задумкам, она будет реализована путем широкого охвата зрительской аудитории - спектакль будет бесплатно транслироваться по всей сети Интернет.

Автор пьесы Александр Звягинцев, хорошо знакомый читателям и зрителям по своим книгам, фильмам и пьесам преимущественно на исторические темы, на сей раз обратился к молодежной аудитории. Он поднимает в пьесе те проблемы, с которыми неизбежно сталкивается каждый взрослеющий человек, когда его собственные мироощущения вдруг входят в противоречие с устоявшимися взглядами на жизнь.

Говорят, что эта тема отцов и детей стара как мир, но она столь же и молода, ведь каждая новая поросль проживает время возрастного бунтарства по-своему.

Спектакль "На стриме" - это современное, многогранное исследование человека, семьи, общества, творчества и любви. Наладить диалог между родителями и детьми, решить проблемы коммуникации между поколениями в наши дни все сложнее. Причиной тому - возросшая зависимость молодых людей от иллюзорного мира гаджетов и социальных сетей.

Фото: предоставлено театром "Геликон-опера"
Почему на спектакль "Золушка" нужно ходить семьями

Главное действующее лицо спектакля - семья, на которую обрушивается именно такое испытание. Нетерпимость проникает в их дом, превращая в непримиримых противников самых близких, родных людей.

Как устоять, где путеводные маяки, а где блуждающие виртуальные огни? На эти вопросы пытаются ответить создатели спектакля.

В творческую команду вошли молодые профессионалы театрального дела, которых объединил Национальный открытый чемпионат в сфере творческих компетенций "ArtMasters". В их числе - Мирослава Карпович, Ирина Линдт, Екатерина Рокотова и другие актеры, занятые в спектакле, премьерные показы которого намечены на 23 апреля нынешнего года.

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