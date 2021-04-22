Поезд-отель отправится из Москвы на Дон и в Калмыкию

Необычный поезд в формате отеля на колесах отправится сегодня, 22 апреля, из столицы по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Элиста. Также предусмотрены промежуточные стоянки в Новочеркасске и на станции Дивная.

Формат поезда-отеля позволяет туристам ночевать в вагонах во время движения состава, а светлое время суток проводить на экскурсиях. И во время длительных дневных стоянок знакомиться с достопримечательностями.

Как рассказали в управлении информационной политики правительства Ростовской области, на Дону пассажиры поезда-отеля смогут посетить расположенную в станице Старочеркасской усадьбу атаманов Ефремовых XVIII-XX веков. Для туристов также подготовлена программа с участием фольклорного казачьего коллектива. Гости отведают блюда казачьей кухни и познакомятся с традициями донских казаков. Мужчины при желании попробуют попрактиковаться с шашкой. А женщины - проявят сноровку в обращении с коромыслом. Пассажиры поезда смогут поучаствовать в танцах и хороводах. А в Ростове-на-Дону подготовлена обзорная экскурсия по городу.

В Калмыкии путешественники увидят цветение диких тюльпанов, песчаные барханы, отправятся на прогулку по Элисте. И посетят крупнейший в Европе буддистский храм. А также попробуют местные национальные блюда. Туристы побывают в заповеднике "Черные Земли" и на колоритном Фестивале тюльпанов. Как отметил глава Калмыкии Бату Хасиков, подобные круизные проекты позволят развивать потенциал степной республики и привлечь к ней внимание туристов.

В РЖД сообщили, что расписание поезда составлено таким образом, чтобы путешественники уехали из столицы в конце недели, а вечером в воскресенье - вернулись домой. Пассажиры могут не просто купить билет на поезд, но и приобрести готовый турпакет с экскурсионной программой, трансфером и питанием. Стоимость полного пакета с проездом в купе, по информации РЖД Тур, составила 34,3 тысячи рублей за поездку продолжительностью в четыре дня и три ночи.

Поезд-отель сформирован из плацкартных и купейных вагонов, вагона-ресторана и вагона-бара, интерьеры которых оформлены в стилистике 70-80-х годов прошлого века. Но при этом вагоны оснащены кондиционерами, розетками и USB-разъемами, биотуалетами и душевыми лейками.

Расписание

Поезд-отель отправится из Москвы 22 апреля в 18:40 и прибудет в Ростов-на-Дону 23 апреля в 10:33. Отправление в Элисту состоится вечером того же дня в 20:14. Прибытие на конечную точку маршрута в столицу Калмыкии - 24 апреля в 10:10. В обратном направлении поезд отправится в 16:30 и прибудет в Москву 25 апреля в 20:25.

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