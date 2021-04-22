Собянин открыл железнодорожную станцию Внуково после реконструкции

Самым масштабным и сложным из пяти Московских центральных диаметров в столице стало строительство МЦД-4, который свяжет не только подмосковные города Апрелевку и Железнодорожный, но и семь из десяти вокзалов Москвы. Пассажиры смогут добраться по нему до Курского, Ярославского, Казанского, Ленинградского, Савеловского, Рижского и Белорусского вокзалов. 22 апреля мэр Москвы Сергей Собянин открыл на этом направлении после реконструкции станцию Внуково.

Расположенная между "Лесным городком" и "Мичуринцем", эта станция Киевского направления железной дороги из обычной подмосковной платформы, открытой всем дождям и ветрам, превратилась в современный пригородный вокзал. Теперь это островная платформа с навесом во всю длину, скамейками и электронными табло с информацией о прибытии поезда для пассажиров. Проход на платформу - с лифтами, эскалаторами и вестибюлями, выходящими на улицу Железнодорожная и Минское шоссе. В пассажирском терминале, оформленном в стиле хай-тек, две кассы, одна из которых с заниженным окном для маломобильных пассажиров, турникеты, туалеты. В холодное время комфортную температуру поддерживают тепловые завесы и инфракрасные обогреватели. А благодаря панорамному остеклению в терминале преобладает дневной свет.

И таких вокзалов на этом направлении, отметил мэр, за прошлый год построено уже пять, в этом году к ним добавятся еще семь. Самым крупным из них будет Аминьевский, который свяжет МЦД-4 с Большой кольцевой линией метро. Как и все новые станции, Внуково построена с большим запасом для увеличения пассажиропотока. Сейчас ею пользуются 1,9 тысячи пассажиров в день, а к 2025 году с учетом идущего здесь масштабного жилищного строительства, их будет до 5,5 тысячи в сутки.

Напомню, МЦД-4 - самый протяженный из диаметров, 86 километров с 39 станциями. Сложность его состоит в том, что он соединяет два разрозненных направления Московской железной дороги - Киевское и Горьковское. Это потребовало от строителей сооружения дополнительных третьих и четвертых путей. Но в итоге диаметр не только соединит семь столичных вокзалов, но и создаст пассажирам 18 пересадок на метро и МЦК. Открыть его полностью планируется в 2023 году. Благодаря МЦД-4 улучшится транспортное сообщение 23 районов столицы с населением 2,5 миллиона человек. Время в пути у них сократится на 38 процентов, а для жителей подмосковных Апрелевки, Реутова, Железнодорожного и других близлежащих городов - на 13 процентов. Свободнее станут и линии подземки за счет перераспределения транспортных потоков. В частности, разгрузятся Кольцевая, Замоскворецкая, Калининско-Солнцевская, Филевская и другие ветки. Меньше станет на 5 тысяч в сутки и машин на Киевском, Боровском, Косинском, Носовихинском и Шоссе Энтузиастов. По прогнозам экспертов, их владельцы предпочтут пересесть на МЦД-4 и добираться в столицу не стоя в пробках, а сидя в комфортной "Иволге".