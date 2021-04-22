Жители Сахалина ведрами собрали тонны сельди на побережье

На южном побережье Сахалина около города Корсаков выбросило тонны сельди, идущей на нерест. Местные жители собирают рыбу ведрами и мешками.

Как написал руководитель "Экологической вахты Сахалина" Дмитрий Лисицын на своей странице в Instagram, в этом году отмечается необычно крупный размер сахалино-хоккайдской сельди.

"Это очень здорово! Наблюдается действительно массовый подход сельди к берегу на нерест. Крупный размер может указывать на тот факт, что условия нагула в море в прошедший год были очень благоприятными", - написал эколог.

В начале апреля на побережье Холмского района также выбросило тонны сельди из-за нереста. По мнению специалистов - это не связано с экологическими проблемами.