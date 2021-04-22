ЦСКА обыграл "Авангард" и повел в финальной серии Кубка Гагарина

Московский ЦСКА в гостях одолел омский "Авангард" - 2:1 в третьем матче финала Кубка Гагарина и с тем же счетом теперь ведет в серии.

Любопытный факт: в предыдущей серии с "Ак Барсом" "Авангард" не то, что не выиграл на своем льду ни одного матча, но даже ни разу не сумел забить первым. И вот в игре с ЦСКА омичам удалось снять это проклятие. На 13-й минуте встречи Корбан Найт здорово пободался на чужом "пятаке", и Рид Буше бросал уже в пустые ворота. Судьи взяли паузу, чтобы проверить, не нарушал ли Найт правила в борьбе с вратарем ЦСКА, и гол засчитали.

Впрочем, лидерство в счете хозяева потеряли еще до перерыва. Тут надо сказать, что армейцы перед игрой понесли серьезную потерю: из-за травмы из ударного звена москвичей выбыл Максим Мамин. Его заменил опытнейший Александр Попов, и как! На 19-й минуте армейцы расчертили изящную комбинацию, в которой главную роль исполнил 40-летний ветеран: после "слепой" передачи-шедевра Попова Константину Окулову нужно было просто не промахнуться - 1:1.

Во втором периоде заброшенных шайб зрители не дождались, хотя команды четыре раза играли в неравных составах. Один раз численное преимущество имел ЦСКА и трижды - "Авангард". Причем, армейца Мэтта Робинсона дважды удалили за одинаковое нарушение - умышленный выброс шайбы за пределы площадки.

После перерыва можно было лицезреть все тот же равный, неуступчивый хоккей. В таких условиях на первый план выходит индивидуальное исполнительское мастерство. Его на 49-й минуте продемонстрировал Максим Шалунов, прошивший кистевым броском голкипера "Авангарда" Шимона Грубеца - 2:1. Справедливости ради, отметим, что словацкий вратарь еще до броска зачем-то завалился на бок, открыв ворота. А для Шалунова это уже 12-й гол в плей-офф, он - лучший снайпер Кубка Гагарина-2021.

В оставшиеся минуты хозяева бросили все силы на штурм владений шведского голкипера ЦСКА Ларса Юханссона. На 56-й минуте омичи дважды бросали из убойных позиций, но оба раза на пути шайбы вставали игроки армейского клуба. И, пожалуй, это был последний реальный шанс "Авангарда" перевести матч в овертайм. В концовке "ястребы" сняли вратаря, но армейцы впятером ничего не позволили шестерым соперникам сочинить в своей зоне.

Следующий матч финальной серии пройдет в субботу 24 апреля.