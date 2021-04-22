ЦСКА обыграл "Авангард" и повел в финальной серии Кубка Гагарина

Новости

Палата представителей поддержала проект превращения Вашингтона в штат 22:10
МИД РФ: Прага получила от России то, чего не представляла в страшном сне 22:01
Туристический поезд начал ходить из Москвы в Элисту 21:55
"Барселона" выступила с заявлением по поводу Суперлиги 21:49
Россия призвала Совет Безопасности ООН вернуться к очной работе 21:42
Количество вакцинированных военнослужащих превысило 650,3 тысячи 21:01
На "Золотой маске" вручили награды лучшим театральным художникам 21:01
"Золотая маска": больше музыки красивой и понятной 20:43
На саммите "SportAccord" обсудят меры борьбы с пандемией 20:38
В Севастополе открыли памятник жертвам Гражданской войны 20:31
"Золотая маска": лучшие в опере 20:28
"Золотая маска". Награждение победителей продолжается 20:19
Суд приговорил экс-сотрудника ФСБ Черкалина к семи годам колонии 20:14
Объявлены лауреаты "Золотой маски" в жанре оперетты и мюзикла 20:04
В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство 20:00
В Ереване у здания Генпрокуратуры начались стычки с полицией 19:48
В Госдуме рассчитывают на быстрый ответ на высылку дипломатов РФ из Словакии 19:27
Съезд "Единой России" пройдет в три этапа 19:23
"Нравственное бешенство": Никита Михалков - о новых правилах "Оскара" 19:08
Путин уверен в восстановлении товарооборота с Беларусью 19:05
"ЕР": Проект о полной оплате больничного родителям дошкольников почти готов 19:04
Ученые России и США разработали нанопрепарат для лечения глаз 18:58
МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов 18:50
МОК принял решение изменить олимпийский девиз 18:40
В Петербурге сестру Артура Чилингарова избили в парадной своего дома 18:39
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Как провести комплексные кадастровые работы в СНТ
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Верховный суд объяснил, как получить наследство и не оказаться в долгах
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
Пять вопросов о вакцине "ЭпиВакКорона"
22.04.2021 22:03
Рубрика: Спорт

ЦСКА обыграл "Авангард" и повел в финальной серии Кубка Гагарина

Текст: Илья Соболев
Московский ЦСКА в гостях одолел омский "Авангард" - 2:1 в третьем матче финала Кубка Гагарина и с тем же счетом теперь ведет в серии.

Любопытный факт: в предыдущей серии с "Ак Барсом" "Авангард" не то, что не выиграл на своем льду ни одного матча, но даже ни разу не сумел забить первым. И вот в игре с ЦСКА омичам удалось снять это проклятие. На 13-й минуте встречи Корбан Найт здорово пободался на чужом "пятаке", и Рид Буше бросал уже в пустые ворота. Судьи взяли паузу, чтобы проверить, не нарушал ли Найт правила в борьбе с вратарем ЦСКА, и гол засчитали.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Пашков: ЦСКА подавил "Авангард" своей активностью по всей площадке

Впрочем, лидерство в счете хозяева потеряли еще до перерыва. Тут надо сказать, что армейцы перед игрой понесли серьезную потерю: из-за травмы из ударного звена москвичей выбыл Максим Мамин. Его заменил опытнейший Александр Попов, и как! На 19-й минуте армейцы расчертили изящную комбинацию, в которой главную роль исполнил 40-летний ветеран: после "слепой" передачи-шедевра Попова Константину Окулову нужно было просто не промахнуться - 1:1.

Во втором периоде заброшенных шайб зрители не дождались, хотя команды четыре раза играли в неравных составах. Один раз численное преимущество имел ЦСКА и трижды - "Авангард". Причем, армейца Мэтта Робинсона дважды удалили за одинаковое нарушение - умышленный выброс шайбы за пределы площадки.

После перерыва можно было лицезреть все тот же равный, неуступчивый хоккей. В таких условиях на первый план выходит индивидуальное исполнительское мастерство. Его на 49-й минуте продемонстрировал Максим Шалунов, прошивший кистевым броском голкипера "Авангарда" Шимона Грубеца - 2:1. Справедливости ради, отметим, что словацкий вратарь еще до броска зачем-то завалился на бок, открыв ворота. А для Шалунова это уже 12-й гол в плей-офф, он - лучший снайпер Кубка Гагарина-2021.

В оставшиеся минуты хозяева бросили все силы на штурм владений шведского голкипера ЦСКА Ларса Юханссона. На 56-й минуте омичи дважды бросали из убойных позиций, но оба раза на пути шайбы вставали игроки армейского клуба. И, пожалуй, это был последний реальный шанс "Авангарда" перевести матч в овертайм. В концовке "ястребы" сняли вратаря, но армейцы впятером ничего не позволили шестерым соперникам сочинить в своей зоне.

Следующий матч финальной серии пройдет в субботу 24 апреля.

В регионах Спорт Хоккей Чемпионат КХЛ (Континентальная лига) Спортивные организации Хоккейные клубы "Авангард" Спортивные организации Хоккейные клубы ЦСКА Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск РГ-Фото Чемпионат КХЛ 2020/2021

Главное сегодня

МИД РФ разочарован решением Словакии о высылке российских дипломатов
Шойгу позитивно оценил российские учения в Крыму
Путин предложил преференции компаниям за инвестиции в "зеленые технологии"
МОК утвердил музыку Чайковского в качестве гимна России на Играх
Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг
Футбольный арбитр Михаил Вилков пожизненно отстранен от работы
Умер олимпийский чемпион 1956 года по хоккею Виктор Шувалов