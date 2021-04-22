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22.04.2021 08:18
Рубрика: Общество

Субботник на орбите

Омские ученые и инженеры знают, как убрать космический мусор
Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Неделя - Сибирь № 86(8437)
За последние десятилетия околоземное пространство так захламили, что это уже угрожает безопасности новых полетов в космос. Только омичи отправили на орбиту сотни аппаратов. И теперь ученые ОмГТУ ищут способы уборки космического мусора.
Омский "Полет" занимается производством ракет "Ангара" легкого, среднего и тяжелого классов. Фото: Сергей Мельников Омский "Полет" занимается производством ракет "Ангара" легкого, среднего и тяжелого классов. Фото: Сергей Мельников
Омский "Полет" занимается производством ракет "Ангара" легкого, среднего и тяжелого классов. Фото: Сергей Мельников

Запуская шестьдесят лет назад первый спутник, никто не задумывался о его дальнейшей судьбе. Однако теперь экология космоса становится настоящей проблемой. По словам ученых, площади районов падения отработавших ступеней ракет в России занимают 20 миллионов гектар, захватывая, в том числе, и часть Омской области. А отработавшие свое спутники создают угрозу столкновения новым космическим аппаратам.

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- Этот мусор постоянно саморазмножается за счет соударения космических объектов на скорости, которая может достигать 14 километров в секунду. Попади в обшивку действующего корабля даже небольшой кусок металла, и авария может оказаться фатальной, - пояснил член группы "Роскосмоса" в координационном совете по космическому мусору, профессор ОмГТУ Валерий Трушляков. - Дошло до того, что Международная космическая станция вынуждена совершать маневры, уклоняясь от ударов. И если освоение околоземного пространства продолжится так, как происходит сейчас, то через 200 лет выход в космос для землян будет полностью закрыт.

Чтобы обеспечить новым полетам безопасность, перед учеными и инженерами стоит две задачи: стабилизировать ситуацию и начать очищение космоса. Теперь все спутники запускаются с условием, что, отслужив срок, они попадут на низкую орбиту, позволяющую им войти в атмосферу и сгореть, либо отправятся на "космическое кладбище". В первую очередь необходимо очищать самые используемые пространства - геостационарные орбиты (высота над поверхностью Земли 36 тысяч километров), а также орбиты высотой до двух тысяч километров. Сейчас есть специальные каталоги, где учитываются все космические объекты размером более пяти сантиметров. Считается, что если в год изымать из космоса хотя бы пять объектов общим весом 10 тонн, то это позволит удерживать загрязнение околоземного пространства на сегодняшнем уровне.

По словам специалистов, убирать космический мусор в два-три раза дороже, чем доставить тот же груз на орбиту. Однако высокотехнологичные компании готовы вкладывать в это деньги.

Американцы в прошлом году с помощью российской ракеты-носителя "Протон-М" запустили аппарат-уборщик на геостационарную орбиту. Он состыковался со спутником связи, подпитал его электроэнергией. А после завершения срока работы оба аппарата в связке уйдут на "космическое кладбище". Аналогичный проект готовит объединенная Европа. Китай осуществляет собственную масштабную программу.

Омский "Полет" занимается производством ракет "Ангара" легкого, среднего и тяжелого классов, которые полетят с нового космодрома "Восточный", а пока стартуют в Плесецке. Технический университет готовит кадры для этих программ. В ближайшее время в регионе создадут научно-образовательный центр, а в ОмГТУ откроют Центр проектирования перспективных образцов ракетно-космической техники.

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости
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- В тандеме с Самарским и Красноярскими аэрокосмическими университетами мы планируем разработку автономных платформ для захвата и увода с орбит космического мусора. И уже представили свои изыскания в "Роскосмос", - поясняет Валерий Трушляков. - Параллельно занимаемся исследованием ступеней с многократной посадкой. Алгоритм пуска перспективной ракеты-носителя должен быть таким: вывела полезную нагрузку, увела ступень и прихватила с орбиты отработавший свое космический объект.

Политехники предлагают также оригинальный способ утилизации частей ракет-носителей, отделяющихся в полете, путем их полного сжигания после выполнения миссии. Сейчас подбирают подходящий материал, способный выдержать космические нагрузки, а затем самоутилизироваться, сгорев в атмосфере. По словам ученых, эта технология может применяться не только в небе, но и на земле. Например, для сжигания емкостей ГСМ, которые, накапливаясь, вредят экологии удаленных районов Арктики и Сибири.

Кстати

В "Роскосмос" оправлен и научный проект ОмГТУ по созданию новых образцов электротермических двигателей для наноспутников. Применение этих установок позволит эффективно решать задачи орбитального маневрирования, что необходимо, в том числе для уборки космического мусора.

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