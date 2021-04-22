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22.04.2021 10:30
Рубрика: Общество

Деньги есть, квартир нет

Регионы просят принять единую федеральную программу обеспечения жильем детей-сирот
Текст: Татьяна Кузнецова (Барнаул)
Российская газета - Экономика Сибири № 87(8438)
Алтайский край и Республика Алтай вошли в число субъектов Федерации, где хуже всего обстоят дела с приобретением жилья для детей сирот. "Черный список" составил Следственный комитет РФ, который держит на постоянном контроле ситуацию с "сиротскими" квартирами. Но в регионах уверены, что проверками и уголовным делами ситуацию не исправить - нужно менять саму систему закупки жилья. Поэтому Алтайский край предложил разработать единую федеральную программу по аналогии с программами обеспечения жильем ветеранов Великой Отечественной войны и военнослужащих.

В список, представленный СК, кроме Алтайского края и Республики Алтай вошли также Кабардино-Балкария, Курганская область и Республика Тува. В этих регионах в прошлом году не сумели освоить больше половины бюджетных ассигнований, выделенных на покупку квартир для сирот. В Алтайском крае, по данным Следственного комитета, не освоили 68 процентов средств, в Республике Алтай - 66 процентов. При этом обеспеченность жильем детей-сирот в этих двух регионах не превышает пяти процентов.

Фото: Архив Григория Шичкина
В Крыму чернобылец за три года не смог получить жилищный сертификат

Как уже писала "РГ" ("Экономика Сибири, N51 от 11.03.2021), в 2020 году из средств федерального бюджета Алтайскому краю выделили беспрецедентную сумму на покупку квартир для этой категории льготников. С учетом краевого софинансирования нужно было приобрести жилье на 1,2 миллиарда рублей. Но региональное жилищное управление сумело закупить только треть от необходимого. В результате около 600 миллионов рублей вернули обратно в федеральный бюджет. А это значит, что сотни сирот, годами, стоящие в очереди, остались без квартир.

По словам министра строительства и ЖКХ края Ивана Гилева, такая ситуация сложилась по объективным причинам. Прежде всего, потому что львиная доля федерального финансирования - более 700 миллионов рублей поступила в регион в середине сентября, а на закупки требуется как минимум три-четыре месяца. И это при условии, что есть подходящие квартиры. Но в 2020 году рынок недвижимости был сильно перегрет из-за льготной ипотеки, поэтому недорогого жилья, подходящего под условия программы, в крупных городах просто не было. Сказалась и низкая закупочная стоимость квадратного метра, установленная минстроем РФ для региона, и забюрократизированная процедура закупки жилья.

Чтобы упростить процедуру, в Алтайском крае решили ввести региональные жилищные сертификаты для сирот, которые начнут действовать с 1 июня этого года. Но всех проблем они не решат, ведь с помощью сертификатов будут закупать жилье только на средства регионального бюджета. Федеральные деньги по-прежнему придется осваивать по старой схеме.

- Для комплексного решения проблемы надо менять федеральное законодательство, - уверен руководитель регионального отделения ОНФ Сергей Войтюк. - Нужно единые подходы и при этом разнообразные инструменты для закупки квартир, в том числе и жилищные сертификаты.

20 апреля на заседании Совета законодателей РФ спикер Алтайского законодательного собрания Александр Романенко предложил разработать единую федеральную программу для обеспечения жильем детей-сирот по аналогии с действующими программами для ветеранов ВОВ и военнослужащих. А также распространить на всю страну практику выдачи "сиротских" сертификатов, которую уже применяют в нескольких регионах. .

Прямая речь

Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета РФ:

- Сегодня в стране более 180 тысяч сирот ждут получения жилья, и их число с каждым годом растет. Напомню, что руководство страны поставило задачу ликвидировать очереди в ближайшие шесть лет, поэтому было существенно увеличено государственное финансирование. Но у нас по-прежнему много судебных исков о неполучении жилья. Одна из причин - отсутствие в регионах программ по привлечению застройщиков и продавцов вторичного жилья, что и приводит к неосвоению выделенных денег. Кроме того, все также остро стоит проблема предоставления некачественного жилья сиротам и различных махинаций в этой сфере.

В регионах Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край СФО Республика Алтай

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