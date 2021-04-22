Следователи завершили расследование уголовных дел, связанных с массовыми отравлениями питьевой водой в Дагестане. Под суд пойдут начальник участка "Водоканала" города Каспийска, проходящий по статье "Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", а также директор филиала ФГБУ "Канал имени Октябрьской революции", обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Сотрудник "Водоканала" проявил вопиющую халатность. В феврале этого года сточные и ливневые воды после дождей попали в трубу, ведущую в городской резервуар питьевой воды. Водовод починили только после того, как грязная жидкость стала поступать в дома каспийчан. При этом не были поставлены в известность диспетчерская служба и специальные бригады.

А когда река Черкес-озень, забитая мусором, вышла из берегов, начав затапливать окраины Махачкалы, руководитель филиала ФГБУ "Канал имени Октябрьской революции" не придумал ничего лучше, как, прокопав траншею, изменить речное русло и направить его в канал имени Октябрьской революции...

Отравления водой стали регулярны. Настоящий коллапс в Махачкале наступил в марте. Без водоснабжения в течение трех дней оставались более 230 тысяч человек. Воды не было в больницах, детских садах и школах.