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Рубрика: Происшествия

Замутили воду

В Дагестане осудят виновных в загрязнении водоемов
Текст: Тимур Алиев (Махачкала)
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Следователи завершили расследование уголовных дел, связанных с массовыми отравлениями питьевой водой в Дагестане. Под суд пойдут начальник участка "Водоканала" города Каспийска, проходящий по статье "Выполнение работ, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", а также директор филиала ФГБУ "Канал имени Октябрьской революции", обвиняемый в превышении должностных полномочий.

Сотрудник "Водоканала" проявил вопиющую халатность. В феврале этого года сточные и ливневые воды после дождей попали в трубу, ведущую в городской резервуар питьевой воды. Водовод починили только после того, как грязная жидкость стала поступать в дома каспийчан. При этом не были поставлены в известность диспетчерская служба и специальные бригады.

Фото: Пресс-служба Росводресурсов
Глава Росводресурсов рассказал о половодьях, застройке поймы и питьевой воде

А когда река Черкес-озень, забитая мусором, вышла из берегов, начав затапливать окраины Махачкалы, руководитель филиала ФГБУ "Канал имени Октябрьской революции" не придумал ничего лучше, как, прокопав траншею, изменить речное русло и направить его в канал имени Октябрьской революции...

Отравления водой стали регулярны. Настоящий коллапс в Махачкале наступил в марте. Без водоснабжения в течение трех дней оставались более 230 тысяч человек. Воды не было в больницах, детских садах и школах.

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