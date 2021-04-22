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Рубрика: Происшествия

Если мама - бизнесмен

КС РФ признал законными различия в уплате страховых взносов для беременных
Текст: Мария Голубкова ("Российская газета", Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Конституционный суд не счел возможным уровнять наемных работниц и предпринимателей при исчислении страховых взносов во время отпуска по беременности и родам. Освобождение от уплаты для последних возможно только при установлении через суд исключительных обстоятельств, указал КС.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ирине Беловой из Оренбургской области сначала налоговая, а затем и суды отказали в освобождении от обязательных платежей в бюджет за время отпуска по беременности и родам. Женщина пыталась доказать, что она в этот период не работала, но официально предпринимательскую деятельность не прекращала. Это и легло в основу решения суда. Ирина была убеждена, что в ее ситуации оказывается нарушен конституционный принцип равенства перед законом и судом.

Фото: Сергей Михеев
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Но КС рассудил иначе. Он напомнил, что уплата страховых взносов гарантирует всем гражданам право на пенсию и медобслуживание. Но поскольку доход тех, кто работает на себя, не постоянный, то Налоговый кодекс закрепляет для них в качестве объекта обложения взносами именно предпринимательскую деятельность. Поэтому наемные сотрудницы и бизнесвумен оказываются в разных условиях - это обусловлено как раз отличиями объекта налогообложения: зарплата или доход.

- В период беременности ИП не находятся в одинаковых или сходных с работающими по трудовому договору гражданами обстоятельствах, - указал КС, - поэтому дифференциация условий освобождения от уплаты страховых взносов не может быть признана произвольной и не согласующейся с конституционными принципами равенства и справедливости.

Суд указал, что период беременности "с точки зрения охраны материнства и детства непосредственно связан с периодом осуществления ухода за ребенком, не достигшим возраста полутора лет, и характеризуется равной с ним социальной значимостью". Поэтому федеральный законодатель вправе откорректировать статью 430 НК РФ, которая тем не менее признана соответствующей Конституции.

Наемные сотрудницы и бизнесвумен, когда ждут ребенка, оказываются в разных условиях 

Поскольку в системе правового регулирования ее положения не препятствуют суду учесть особые обстоятельства в жизни беременной женщины, которые не позволили ей прекратить предпринимательскую деятельность должным порядком. Дело Ирины Беловой подлежит пересмотру.

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