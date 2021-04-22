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22.04.2021 07:45
Рубрика: Экономика

Названы лучшие для командировок города России

Текст: Евгений Гайва

Сочи и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых привлекательных для командировок городов. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом "Работа.ру". Как пишет РИА Новости, в апреле этого года опросили 2,7 тысячи респондентов по всей России.

Фото: iStock
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Поехать в командировку в Петербург больше всего хотели бы 47% участников исследования. На втором месте по привлекательности для рабочих поездок оказался город Сочи - туда хотят попасть 36% респондентов. Москва оказалась на третьем месте (25%), Казань (20%) - на четвертом, а Калининград (13%) - на пятом.

Более половины опрошенных выбрали эти города из-за того, что хотят совместить работу с отдыхом, а 28% нравится инфраструктура, еще 27% привлекает культурный досуг. При этом 47% респондентов ни разу не бывали в командировках. Ездили по работе в российские города 41%, а за рубеж - 3%.

В декабре прошлого года подобное исследования проводил сервис Superjob. Наиболее популярным для командировок тогда оказался Санкт-Петербург (16%). На втором месте была Москва (11%), Сочи замыкало тройку с 5% голосов.

В регионах Экономика Работа Занятость Общество Соцсфера Социология Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Волга-Кама СЗФО Санкт-Петербург ЦФО Москва ЮФО Краснодарский край ПФО Татарстан Казань СЗФО Калининградская область Калининград

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