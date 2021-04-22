Названы лучшие для командировок города России

Сочи и Санкт-Петербург возглавили рейтинг самых привлекательных для командировок городов. Таковы результаты исследования, проведенного сервисом "Работа.ру". Как пишет РИА Новости, в апреле этого года опросили 2,7 тысячи респондентов по всей России.

Поехать в командировку в Петербург больше всего хотели бы 47% участников исследования. На втором месте по привлекательности для рабочих поездок оказался город Сочи - туда хотят попасть 36% респондентов. Москва оказалась на третьем месте (25%), Казань (20%) - на четвертом, а Калининград (13%) - на пятом.

Более половины опрошенных выбрали эти города из-за того, что хотят совместить работу с отдыхом, а 28% нравится инфраструктура, еще 27% привлекает культурный досуг. При этом 47% респондентов ни разу не бывали в командировках. Ездили по работе в российские города 41%, а за рубеж - 3%.

В декабре прошлого года подобное исследования проводил сервис Superjob. Наиболее популярным для командировок тогда оказался Санкт-Петербург (16%). На втором месте была Москва (11%), Сочи замыкало тройку с 5% голосов.