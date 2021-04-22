В Архангельской области начались Дни якутского кино

В рамках киномарафона Arctic open в Архангельской области стартовали Дни якутского кино, которые будут идти до конца мая.

Как сообщили в поморском культурном фонде "Берегиня", организовавшем киномарафон, в его якутской программе представлено пять полнометражных фильмов разных жанров.

В их числе - мелодрама о молодой певице "Кэрэл. Невидимая красота", получившая главные призы фестиваля "Киношок" в Анапе и Чукотского международного фестиваля арктического кино "Золотой ворон". В программу также вошли криминальная комедия "Агент Мамбо", ставшая самой кассовой якутской картиной, детектив "Мой убийца", хоррор "Республика Z" и документальный фильм "Хранители тундры" о жителях национального улуса на самом севере Якутии.

Киномарафон Arctic open является продолжением одноименного международного фестиваля арктического кино, который проходит в декабре в Архангельске. В рамках марафона лучшие фильмы отправляются в глубинку. Показы проходят в киноклубах библиотек, музеев, домов культуры, в школах и техникумах разных районов области. Как отмечают организаторы, задача киномарафона - не просто показать авторское кино, которое не идет в широком прокате, но и объединить зрителей, вдохновить их на обсуждение фильмов.

Дни якутского кино позволили многим жителям Поморья познакомиться с феноменом этого национального кинематографа, который регулярно становится триумфатором различных фестивалей, в том числе Arctic open.

Якутские фильмы уже показали в Североонежске и Северодвинске. На просмотр "Хранителей тундры" в центр культуры и общественных мероприятий города корабелов пришли студенты и военнослужащие, которые проходят срочную службу на Северном флоте, из Коми, Воронежа, Рязани, Самары, Петербурга, Москвы, Дагестана и других уголков страны.

В мае якутское кино увидят зрители Шенкурска и Коноши, где в домах культуры открыты профессиональные кинозалы. В Архангельске Дни якутского кино пройдут в областной библиотеке имени Н.А. Добролюбова.

Поскольку киномарафон Arctic open - социальный проект, все показы проходят бесплатно.

"Российская газета" является информационным партнером Arctic open.