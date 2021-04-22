Учения российских войск в Крыму проходят на фоне беспрецедентной активности НАТО в регионе. По словам Шойгу, сейчас на южных границах России активизировалась воздушная разведка, увеличилась интенсивность оперативной подготовки войск альянса.
В частности, НАТО готовится провести крупнейшие за 30 лет учения Defender Europe.
По словам Шойгу, военные внимательно отслеживают действия НАТО в районе будущих учений.
Министр подчеркнул, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии сейчас созданы координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов. Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье. В греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника.
Министр обороны заявил, что российские войска должны быть готовы к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах этих учений.
В российских учениях, которые проходили на полигоне Опук были задействованы свыше 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружений техники, в том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов.
Как сообщили в Минобороны России, в ходе тренировок отрабатывались ракетно-авиационные удары и их отражение. Кроме того, военные совершенствовали применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также оттачивали навыки борьбы с беспилотниками и ракетами. В частности расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2", переносных ЗРК "Игла" и зенитно-ракетных установок "Тунгуска" отразили воздушное нападение противника на малых и средних высотах и дальностях.
На учениях также была отработана противодесантная оборона морского побережья. Артиллерия нанесла удар по десанту условного противника. Атаковали наступающего "врага" самоходки "Акация" и "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Также на учениях применялись береговые комплексы "Бал" и "Бастион", новейшие беспилотники "Иноходец".
Подводя итоги учений Сергей Шойгу заявил, что войска успешно отработали все задачи по обеспечению военной безопасности южных границ России.
"В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.
Курсы валют отреагировали на заявление Сергея Шойгу
Курс рубля резко вырос на фоне новостей о прекращении проверки боеготовности войск на южной границе России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.
По состоянию на 14.45 мск курс доллара упал до 75,67 рубля (минус 1,21 рубля по сравнению с данными с открытия торгов). Европейская валюта подешевела до 91,19 рубля (минус 98 копеек).
Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о прекращении внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах. Глава минобороны распорядился вернуть войска, сконцентрированные на границе, в пункты постоянной дислокации.
Подготовил Василий Кошкин