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Рубрика: Власть

Быть в готовности

Сергей Шойгу: Войска должны быть готовы реагировать при неблагоприятном развитии обстановки в районах учений НАТО
Текст: Александр Степанов
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Масштабные военные учения, в которых были задействованы корабли, авиация и подразделения ВДВ, прошли в Крыму. Наблюдавший за маневрами министр обороны РФ Сергей Шойгу оценил их позитивно. Он также заявил, что войска должны быть в готовности к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах учений НАТО Defender Europe.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал проходившие в Крыму военные учения. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал проходившие в Крыму военные учения. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Министр обороны РФ Сергей Шойгу лично проинспектировал проходившие в Крыму военные учения. Фото: Вадим Савицкий/ТАСС

Учения российских войск в Крыму проходят на фоне беспрецедентной активности НАТО в регионе. По словам Шойгу, сейчас на южных границах России активизировалась воздушная разведка, увеличилась интенсивность оперативной подготовки войск альянса.

В частности, НАТО готовится провести крупнейшие за 30 лет учения Defender Europe.

По словам Шойгу, военные внимательно отслеживают действия НАТО в районе будущих учений.

Министр подчеркнул, что в Польше, Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии сейчас созданы координационные центры, которые обеспечивают встречу войск НАТО и грузов. Одна из основных коалиционных группировок войск альянса развертывается в Причерноморье. В греческие порты прибывает вооружение, военная и специальная техника.

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС
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Министр обороны заявил, что российские войска должны быть готовы к немедленному реагированию в случае неблагоприятного развития обстановки в районах этих учений.

В российских учениях, которые проходили на полигоне Опук были задействованы свыше 10 тысяч военнослужащих, 1,2 тысячи единиц вооружений техники, в том числе более 40 боевых кораблей и 20 судов.

Как сообщили в Минобороны России, в ходе тренировок отрабатывались ракетно-авиационные удары и их отражение. Кроме того, военные совершенствовали применение беспилотной авиации и крылатых ракет, а также оттачивали навыки борьбы с беспилотниками и ракетами. В частности расчеты зенитных ракетных комплексов "Бук-М3", "Тор-М2", переносных ЗРК "Игла" и зенитно-ракетных установок "Тунгуска" отразили воздушное нападение противника на малых и средних высотах и дальностях.

На учениях также была отработана противодесантная оборона морского побережья. Артиллерия нанесла удар по десанту условного противника. Атаковали наступающего "врага" самоходки "Акация" и "Мста-С", реактивные системы залпового огня "Град" и "Ураган". Также на учениях применялись береговые комплексы "Бал" и "Бастион", новейшие беспилотники "Иноходец".

НАТО вблизи российских границ готовится провести крупнейшие за 30 лет учения Defender Europe

Подводя итоги учений Сергей Шойгу заявил, что войска успешно отработали все задачи по обеспечению военной безопасности южных границ России.

"В связи с этим мной принято решение завершить проверочные мероприятия в Южном и Западном военных округах", - сказал Шойгу.

Финансы

Курсы валют отреагировали на заявление Сергея Шойгу

Курс рубля резко вырос на фоне новостей о прекращении проверки боеготовности войск на южной границе России. Об этом свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 14.45 мск курс доллара упал до 75,67 рубля (минус 1,21 рубля по сравнению с данными с открытия торгов). Европейская валюта подешевела до 91,19 рубля (минус 98 копеек).

Ранее министр обороны Сергей Шойгу объявил о прекращении внезапной проверки войск в Южном и Западном военных округах. Глава минобороны распорядился вернуть войска, сконцентрированные на границе, в пункты постоянной дислокации.

Подготовил Василий Кошкин

В регионах Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Россия и НАТО

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