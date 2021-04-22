Шойгу прибыл на масштабные военные учения в Крыму

Как сообщили в Минобороны, Шойгу также заслушал доклад командующего войсками Южного военного округа генерал-полковника Александра Дворникова.

В Минобороны отметили, что в практических действиях войск на полигоне Опук примут участие подразделения общевойсковой армии, объединения ВВС и ПВО, боевые корабли и суда, воинские части береговых войск Черноморского флота. Кроме того, в учениях будут задействованы части сил Каспийской флотилии и подразделения Воздушно-десантных войск.

Полигон Опук, где стартуют учения, расположен в 60 км от Феодосии и 40 км от Керчи. На полигоне можно отрабатывать задачи по десантированию войск и преодолению противодесантной обороны. Кроме того на Опуке можно проводить высадку морского десанта до двух батальонов морской пехоты одновременно, а также выполнять стрельбы по береговым целям корабельными артиллерийскими комплексами и задействовать оперативно-тактическую и армейскую авиацию.