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Рубрика: Культура

В музеях Крыма рассказали об ожиданиях от суда о судьбе скифского золота

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Музейщики Крыма надеются на справедливое решение Апелляционного суда Амстердама в процессе о коллекции скифского золота. Самый оптимистичный вариант - в возвращении экспонатов в Крым уже в этом году. Об этом "РГ" заявила директор Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника Татьяна Умрихина.

Фото: Мария Орлова/ РГ
Археолог рассказал, как часть коллекции скифского золота не попала в Амстердам

Сегодня в Апелляционном суде Амстердама прошли слушания о принадлежности коллекции. Вердикт суд намерен вынесен в конце августа этого года. По словам руководителя музея-заповедника, на слушаниях выступили официальные представители крымских музеев, Украины и Музея Алларда Пирсона, где уже семь лет находятся экспонаты из крымских учреждений культуры.

Умрихина отметила, что впервые за время процесса в судебном заседании в режиме Skype-конференции приняли участие представители всех четырех крымских музеев, предметы из которых составили сводную коллекцию скифского золота. Директор керченского музея и представитель "Херсонеса Таврического" во время выступлений привели доводы в пользу того, что экспонаты необходимо вернуть на полуостров.

- Мы верим, что справедливость существует не только на небе, но и на земле, - отметила Умрихина и добавила, что больше суд не будет проводить слушаний, а вердикт огласит в конце августа. До вынесения окончательного судебного решения коллекция останется в Музее Алларда Пирсона.

Ранее стороны прений предоставили суду дополнительные материалы, что доказывают правоту отстаиваемой позиции.

Напомним, в феврале 2014 года четыре музея из Крыма и один киевский отправили в Амстердам для экспонирования в Музее Алларда Пирсона коллекцию скифского золота. Большую часть сводной коллекции общей численностью 2000 предметов составили экспонаты из крымских хранилищ. Летом того же года нидерландский музей отказался возвращать экспонаты в Киев либо в Крым до решения суда. Тем не менее, позже экспонаты из киевского музея вернули на Украину, а Киев заявил о своих притязаниях на все предметы, составившие экспозицию, вопреки тому, что такой подход противоречит нормам международной музейной практики.

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