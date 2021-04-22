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22.04.2021 13:05
Рубрика: Происшествия

Задержан начальник имущественного департамента мэрии Евпатории

Текст: Илья Изотов (Симферополь)

СК по Республике Крым возбудил уголовное дело и задержало начальника департамента имущественных и земельных отношений администрации Евпатории Евгения Локаец. Ему инкриминируют превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

Фото: Илья Изотов/ РГ
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Как уточняет ведомство, задержание начальника ДИЗО стало результатом совместной антикоррупционной спецоперации ФСБ и СК. А задержанный стал фигурантом уголовного дела по коррупционной статье, как и его коллега-сообщник - бывший первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк. По версии следователей, в июне 2018 года чиновники помогли своему знакомому незаконно получить права собственности на муниципальную квартиру.

- Мужчина обратился в МКУ "Распорядительная дирекция имущества Евпатории" с заявлением и пакетом документов на приватизацию жилья, предоставленного при прохождении службы в прокуратуре Украины, - пояснили в ГСУ. - Однако специалист учреждения нашла основания для отказа в приватизации и о своем решении сообщила начальнику ДИЗО. Но чиновник забрал у сотрудницы весь пакет документов и решил лично подготовить постановление о передаче служебного жилого помещения. Первый замглавы администрации Евпатории, зная о ситуации, подписал этот документ. После этого администрация безвозмездно передала квартиру в единоличную собственность мужчине.

Сейчас начальник ДИЗО администрации Евпатории задержан, и следователи вскоре предъявят ему обвинение и выйдут в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Тем временем в мэрии прошли обыски и выемка документов, необходимых для расследования дела. Не исключено, что фигурантами дела станут и другие чиновники администрации, осведомленные о раскрытой квартирной схеме.

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Напомним, что в ноябре 2020 года бывший первый замглавы администрации Евпатории Кирилл Вавренюк был задержан по подозрению в получении взятки в крупном размере. Он до сих пор находится под стражей по ходатайству следствия.

30-летний Евгений Локаец был назначен начальником ДИЗО администрации Евпатории в сентябре 2017 года, и представил его коллективу на тот момент первый заместитель главы администрации Кирилл Вавренюк. Локаец окончил Одесскую национальную юридическую академию и до прихода в мэрию работал в органах прокуратуры Евпатории и Крыма.

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