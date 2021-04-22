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Рубрика: Экономика

"ДОМ.РФ" начнет выдавать застройщикам займы под минимальные проценты

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Госкорпорация "ДОМ.РФ" начнет выдавать застройщикам кредиты под три-четыре процента годовых за счет бюджетных субсидий, заявил президент Владимир Путин в Послании Федеральному Собранию-2021.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Пилотными проектами для отработки этой модели станет строительство жилых кварталов в Тюмени, Туле, Сахалинской области и в Кузбассе. "Благоустройство городов и поселков, рост жилищного строительства - важнейшие направления развития регионов", - акцентировал Владимир Путин.

Глава государства напомнил про амбициозную цель, которая стоит перед страной, а именно - ежегодно вводить в строй порядка 120 миллионов квадратных метров. Для этого и необходим специальный механизм поддержки индивидуального жилищного строительства.

"По итогам прошлого года строители обеспечили ввод свыше 80 миллионов квадратных метров жилья. Хороший результат. Чем больше будем строить, тем доступнее будет жилье для российских семей", - подчеркнул президент.

Что касается массовой застройки, то "ДОМ.РФ" намерен привлекать ресурсы с финансового рынка с помощью размещения облигаций. Такой механизм работает хорошо, отметил Путин.

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