Будущий студгородок, который должен появиться в Новокольцовском микрорайоне, станет наследием Универсиады 2023 года. Во время игр его используют для размещения участников, после он перейдет в пользование вузов. Проект масштабный: планируют возвести пять общежитий на 8,5 тысячи мест, многофункциональный центр, стадион.

Кроме того, в появлении новых объектов заинтересован УрФУ: часть имеющихся зданий устарела, помещений для эффективного образовательного процесса не хватает. В частности, речь идет о новых корпусах для института радиоэлектроники и информационных технологий, института экономики и управления, учебно-научного центра.

- В современных аудиториях и лабораториях будут заниматься студенты, магистранты и аспиранты IT-направлений, программ в области экономики, менеджмента и права, а также талантливые школьники - учащиеся специализированного учебно-научного центра, - рассказал ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Во время игр объектами будут пользоваться спортсмены. Потом пять общежитий на 8,5 тысячи мест, многофункциональный центр и стадион перейдут вузу

Стоимость кампуса - 18,5 миллиарда рублей, сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Пятнадцать из них регион надеется получить из федерального бюджета. Однако вице-премьер Чернышенко предложил другое решение: вуз находит финансовых партнеров, которые вносят средства в эндаумент-фонд (часть имущества, сформированная за счет пожертвований и переданная в доверительное управление для получения дохода некоммерческой организацией. - прим. ред.), а государство выделяет деньги на создание инфраструктуры.

- Современный университетский кампус - не просто помещения для обучения или проживания. Это пространство, формирующее культурно-образовательную среду, которая станет драйвером экономического и инновационного развития территорий, - отметил полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев на совещании, посвященном обсуждению студгородков мирового уровня.

К 2030 году в стране должна появиться целая сеть таких кампусов. По словам Чернышенко, первые три точки определены: город Пучков в Калужской области, Новосибирский госуниверситет и МГТУ имени Баумана в Москве. Однако у других тоже есть шансы попасть в проект: заявки, представленные регионами УрФО, он назвал заслуживающими внимания и рассмотрения.

- Мы приняли решение провести дополнительную стратегическую сессию, на которой детально обсудим все заявки от регионов. К обсуждению пригласим представителей уже существующих кампусов мирового уровня, в том числе иностранных, наших главных заказчиков - студентов и аспирантов. Очень важно, чтобы в создании кампусов принимал участие и бизнес, - отметил вице-премьер.

В отличие от учебных корпусов, на объекты, связанные со Всемирными студенческими играми напрямую, государство готово тратиться основательно. Так, недавно правительство приняло решение направить почти десять миллиардов рублей на софинансирование строительства Дворца водных видов спорта и Центра художественной и эстетической гимнастики. Кроме того, 457 миллионов рублей направят на ремонт фасадов по пути следования гостей Универсиады - средства выделят из областного и федерального бюджетов. Региону поручено до середины мая сформировать перечень зданий.

Планируется, что под Универсиаду задействуют 35 спортивных объектов, 26 из них уже в наличии, девять построят с нуля. По словам главы региона Евгения Куйвашева, в прошлом году начались проектно-изыскательские работы по реконструкции и капитальному ремонту десяти существующих сооружений, в нынешнем году планируется закончить проектирование по 14-ти, в следующем - еще по четырем. В частности, в 2021-м капитально отремонтируют крытый футбольный манеж "Урал", в 2022-м обновление коснется одиннадцати действующих площадок, в 2023-м - шести.

Между тем

В ноябре в Екатеринбурге должен пройти Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord. На мероприятие ждут порядка полутора тысяч участников: из России, Франции, Италии, Бельгии. По словам вице-премьера Чернышенко, минспорту и МИДу поручено оказать визовую поддержку иностранным гостям форума, а также журналистам. Основной площадкой саммита станет выставочный центр "Екатеринбург-ЭКСПО".