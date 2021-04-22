Решетников: Законопроект о "золотых визах" внесут в правительство

Законопроект о "золотых визах" для иностранных инвесторов будет внесен в правительство сегодня, 22 апреля, сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на конференции Ассоциации европейского бизнеса.

Проект предполагает упрощенное получение вида на жительство (ВНЖ). Для этого нужно будет выполнить одно из условий, самое простое - владеть три года до обращения за ВНЖ российскими гособлигациями или недвижимостью стоимостью не менее 30 млн рублей, либо вложить крупные суммы в работающий в России бизнес.

Упрощенное предоставление вида на жительство или гражданства в обмен на инвестиции широко распространено в мире. В рамках программ получения ВНЖ через инвестиции страны чаще всего не требуют от инвесторов необходимости постоянного проживания на их территории, либо же предъявляют небольшие требования к посещению. По данным компании Henley & Partners, большой популярностью пользуются программы, которые позволяют получить европейский ВНЖ через покупку недвижимости, среди них программы Португалии (минимальные инвестиции от 200 тыс. евро), Греции (от 250 тыс. евро), Испании (500 тыс. евро), Латвии (60 тыс. евро), Кипра (300 тыс. евро).

Именно из-за высокой конкуренции на этом специфическом рынке эксперты с осторожностью оценивают перспективы российской программы, считая, что ей понадобится несколько лет "обкатки".

По данным МВД, за прошлый год вид на жительство в России оформили свыше 220 тыс. человек, в основном граждане бывших советских республик, кроме стран Прибалтики и Грузии - Таджикистана (почти 49 тыс.), Украины (37 тыс.), Казахстана (свыше 25 тыс.), Узбекистана (24 тыс.), Азербайджана (19 тыс.), Армении (18 тыс.), Белоруссии (11 тыс.), Киргизии и Молдовы (по 9 тыс.). Всего на начало года в стране действовало более 620 тыс. видов на жительство.

В свою очередь в компании Henley & Partners Switzerland AG, которая занимается консультациями в сфере инвестиционной иммиграции, считают, что пока оценивать перспективы законопроекта рано: перед тем, как программа начнет работать, необходим период "обкатки".