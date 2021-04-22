Режиссер "Малефисенты" снимет биографический фильм про группу Kiss

В отаре игровых музыкальных биографических картин грядет пополнение: вослед за, например, лентами про Фредди Меркьюри, Элтона Джона и не сказать что удачной картиной про Mötley Crüe на экраны сходит еще одна глэмовая легенда - американский ВИА Kiss.

При этом режиссером проекта, предназначенного для Netflix, выступит норвежец Йоаким Реннинг, постановщик второй "Малефисенты" и сорежиссер пятых "Пиратов Карибского моря", передает Deadline со ссылкой на источник, знакомый с деталями сделки. Рабочее название - Shout It Out Loud.

Как передает инсайдер, Джин Симмонс и Пол Стэнли имеют к предприятию максимально непосредственное отношение.

Лента расскажет о зачине коллектива и остановится на личностях его фронтменов. Осветит, в частности, как Хаим Виц, родившийся под Хайфой в Израиле в семье ортодоксальных иудеев, стал Симмонсом, рок-иконой и вообще одним из самых узнаваемых лиц в индустрии (по крайней мере, когда он в гриме).

Обещано, что Shout It Out Loud суждено стать для Kiss столь же серьезным кинопрорывом, сколь Bohemian Rhapsody стала им для Queen.

Дата премьеры пока не названа, но заверено, что сценарий доведен до ума и труды над лентой в разгаре.