Отвечать за готовность сотрудников к выполнению профессиональных обязанностей на конкретном оборудовании будут владельцы объектов электро- и теплоэнергетики, пояснили в пресс-службе минэнерго.

Для работы в электроэнергетике сотрудникам необходимо будет пройти не только подготовку у работодателя, но и аттестацию по вопросам безопасности. В сфере теплоснабжения достаточно будет подготовки у работодателя. Аттестация в области промышленной безопасности потребуется лишь в ряде случаев, которые предусмотрены федеральным законодательством.Для работы на гидротехнических сооружениях сотрудники должны будут пройти аттестацию. Периодичность проведения аттестации будет утверждаться правительством или уполномоченным органом.

Закон сохраняет пункт о независимой оценке квалификации работников в указанных сферах, детализируя только отраслевую специфику работы с персоналом, уточнили в минэнерго.