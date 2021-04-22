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22.04.2021 18:01
Рубрика: Легковые авто

Российские Skoda Karoq отзывают для замены обивки сидений

Текст: Юрий Зубко

Росстандрт объявил об отзыве 372 кроссоверов Skoda Karoq, проданных в 2021 году. При длительной эксплуатации и определенном износе обивки сидений возможно некорректное срабатывание боковых подушек безопасности, расположенных в спинках передних кресел. В результате они не обеспечат необходимый уровень защиты.

Фото: Пресс-служба Skoda.
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На всех автомобилях, попадающих под сервисное мероприятие, официальные дилеры бесплатно заменят обивки спинок передних сидений. VIN-коды кроссоверов перечислены на сайте агентства.

По итогам первого квартала 2021 года продажи Skoda Karoq в России выросли в 2,3 раза и составили 4389 автомобилей. Модель предлагается в нашей стране по цене от 1 458 000 рублей, топовая версия обойдется почти в 2 млн рублей.

Кроссовер можно купить с двигателем 1.6 MPI (110 л.с.) и 5-ступенчатой механической коробкой передач, а также с мотором 1.4 TSI мощностью 150 л.с., который на переднеприводных версиях агрегатируется с 8-ступенчатым "автоматом", на полноприводных - с 6-скоростным "роботом" DSG.

Не так давно, напомним, Skoda представила обновленный кроссовер Kodiaq, который в России должен появиться осенью этого года.

#Skoda