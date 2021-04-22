Российского посла пригласили в МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии пригласило на беседу российского посла Александра Змеевского. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, на этот шаг Прага пошла в связи с вызовом на Смоленскую площадь посла Чехии Витезслава Пивонька.

"Чешская дипломатия пошла на маневр. Видимо, услышав наши вчерашние заявления о том, что разговор будет продолжен МИД с послом Чехии, решила поговорить с нашим послом в Праге до этой встречи. Главное, чтобы, идя на маневр, Прага не зашла в пике", - отметила Захарова.

В настоящее время, как передает ТАСС, Змеевский находится в здании МИД Чехии.

Кризис в отношениях двух стран был вызван обвинениями в причастности России к взрывам на складе боеприпасов в Чехии в 2014 году. Под этим предлогом Прага выслала 18 российских дипломатов, в ответ Москва объявила "персонами нон грата" 20 сотрудников чешского посольства.