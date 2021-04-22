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Рубрика: В мире

Захарова призвала Прагу честно рассказать о событиях во Врбетице

Текст: Юрий Когалов
Чешская сторона должна разобраться в событиях 2014 года во Врбетице, где произошли взрывы на складах с боеприпасами, и поделиться итогами расследования с общественностью, собственными гражданами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью телеканалу "Москва 24".
Фото: Артем Геодакян/ТАСС Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Фото: Артем Геодакян/ТАСС

По ее словам, необходимо честно и правдиво рассказать гражданам Чехии, что именно произошло семь лет назад: что взорвалось, кто несет за это ответственность, кого подозревают. "Семь лет велось расследование, к чему оно пришло?" - сказала Захарова. Представитель МИД РФ обратила внимание, что Чехия взвалила вину на двух россиян и объявила о высылке российских дипломатов спустя пару дней после того, как Вашингтон объявил персонами нон грата ряд сотрудников посольства РФ в США. "Не надо делать вид, что после семи лет так называемого расследования за два дня Чехия нашла двух граждан России, которые во всем виноваты", - отметила Захарова.

Фото: iStock
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Она призвала Прагу вспомнить о нормах международного права и практике дипломатических отношений и "все-таки вести себя прилично".

Дипломат также обратила внимание, что власти Чехии постоянно меняют свою позицию по отношению к России и событиям, связанным с высылкой дипломатов. "За последние несколько дней каждые примерно час-полтора слышим об изменениях чешской позиции. Они противоречат сами себе - и в контексте заявлений о высылке дипломатов, и в контексте обвинения Москвы, и в контексте квалификации того, что у них произошло в 2014 году", - отметила Захарова.

По ее мнению, выдвигая обвинения и ультиматумы, Чехия выполняет заказ третьей стороны. "Я думаю, что просто есть общий заказ на подобное поведение, никаким образом не связанное с чем-то относящимся к здравомыслию, прагматике, дипломатии уж точно. Идет отработка заказа, потому что иначе объяснить логику действий невозможно. Все, что происходит - алогично, если мы рассматриваем это в комплексе выстраивания отношений", - отметила дипломат, выступая ранее в четверг в эфире радиостанции "Вести FM".

Захарова обратила внимание, что обвинения Чехии в адрес России "не имеют под собой никакой фактуры". "Ни фактов, ни доказательств, ни вообще единого фактологически выверенного материала​​​. И весь мир, все натовские страны, подчиненные им структуры и организации, которые сидят на натовском финансировании, СМИ мейнстрима, социальные сети, выстроенные в ряд - все каждый день эту тему держат на плаву без единого факта. Эта карта уже не просто битая, но и крапленая", - отметила она.

Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
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Москва даст соответствующий ответ на любые новые антироссийские действия чешских властей. "И об этом Праге хорошо известно", - предупредила Захарова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Что касается угроз довести до паритета численность состава дипмиссий в Москве и Праге, о чем недавно заявил премьер Чехии Андрей Бабиш, то их дипломат назвала абсурдными, поскольку в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. Многие страны нанимают местных жителей для работы в посольствах, консульствах. Однако Россия придерживается иного подхода, направляя на эту работу собственных граждан. Кстати, теперь так вынуждено будет делать и чешское посольство в Москве в связи с запретом на найм россиян.

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