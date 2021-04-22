С россиянина в ОАЭ сняли обвинения в организации съемки обнаженных женщин

Суд ОАЭ снял обвинения с гражданина России Алексея Концова, которого ранее подозревали в скандальной съемке обнаженных молодых женщин на балконе одного из высотных зданий в Дубае.

В четверг, 22 апреля, рейсом в 16:15 (15:15 Мск) Концов по решению суда депортирован на родину, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление генконсульства РФ в Дубае и северных Эмиратах.

В начале апреля Концов был задержан правоохранительными органами ОАЭ после фотосессии 12 обнаженных женщин с Украины на балконе. После того, как съемка появилась в соцсетях, она вызвала возмущение местных жителей и многих мусульман по всему миру.

Ранее, также по вердикту суда, из Дубая были депортированы участницы съемки.