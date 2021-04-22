Сбербанк запустил сервис фильтрации звонков от мошенников

В мобильном приложении СберБанк появился сервис проверки входящих вызовов, который предупредит о том, что звонит мошенник. Его можно подключить в разделе "Безопасность" на главном экране (в настройках нужно активировать кнопку "Проверять входящие звонки").

Фильтр основан на формируемой банком базе, которая сейчас содержит более 600 тыс. уникальных мошеннических номеров. Ежедневно Сбер обрабатывает порядка 10 тыс. сообщений о попытках мошенничества.

Как ранее сообщала "РГ", российских граждан атакуют несколько десятков мошеннических колл-центров, в том числе расположенных в приграничных государствах, каждый производит от трех до семи тысяч звонков в сутки, результативными для преступников являются около 1% звонков.