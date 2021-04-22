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Рубрика: Власть

Метод Широкорада

Заслуженные москвичи получили награды
Российская газета - Федеральный выпуск № 88(8439)
Мэр Москвы Сергей Собянин вручил награды и грамоты за развитие, работу здравоохранения и других сфер городской жизни во время борьбы с коронавирусом.

Званием заслуженного врача РФ отмечен автор и эксперт "РГ", ученый и клиницист в области онкоурологии, доктор медицинских наук, заведующий урологическим отделением Московской городской онкологической больницы N 62 Валерий Иванович Широкорад.

Валерий Иванович, как говорится, специалист от Бога. Диагностика, самые современные методы, технологии лечения онкологических заболеваний - это о нем, о Валерии Ивановиче. Известен, применяется в практике спасения тяжелейших больных "метод Широкорада". Московский доктор - член онкологических обществ стран Европы и Америки. Валерий Иванович и теоретик, и практик, и организатор онкологической службы. Человек, который не только умеет чувствовать чужую боль и беду, но и всегда готов помочь.

Поздравляем, дорогой Валерий Иванович!

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