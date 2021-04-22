Субсидируемые авиабилеты могут начать продавать через портал госуслуг

Минтранс обсуждает с Пенсионным фондом возможность продажи субсидируемых авиабилетов через портал госуслуг, сообщил замдиректора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Илья Белавинцев в Совете Федерации.

"С Пенсионным фондом мы эту тему прорабатываем. Вроде как железнодорожники уже по этому пути прошли. У них есть эта опция", - приводит ТАСС слова представителя Минтранса.

По словам Белавинцева, сейчас в Минтрансе прорабатывают вопрос по интеграции в госуслугу. В реальности возможность покупки билетов через портал госуслуг может появиться к концу года.

К открытию продаж субсидируемых авиабилетов в кассах выстраиваются очереди, рассказывал ранее "РГ" генеральный директор Ассоциации агентств воздушного транспорта Сергей Демиденко. По его словам, "спрос на субсидируемые билеты огромный, они разлетаются как горячие пирожки".

Однако купить билеты людям старшего возраста бывает сложно, так как приходится выстаивать по несколько часов в очереди. Билеты продаются только в кассах, так как кассир проверяет документы, дающие право на льготу. Если система продажи билетов будет интегрирована с базой данных Пенсионного фонда, билеты можно будет приобретать дистанционно. Такая возможность сейчас реализуется для продажи льготных железнодорожных билетов.

С этого года улететь по специальному тарифу в Москву и Санкт-Петербург, а также обратно могут все жители Дальнего Востока, зарегистрированные на территории регионов Дальневосточного федерального округа. Постановлением правительства программа льготных авиаперевозок была распространена на всех жителей Дальнего Востока. По программе субсидирования полетов на Дальний Восток, в Калининград и Симферополь приобрести льготный билет могли граждане России в возрасте до 23 лет, мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет, инвалиды и многодетные.