Т-98 "Комбат". Российский броневик за 18 млн рублей

Авторы канала на Youtube "ПриветТачка" рассказывали о различных бронированных автомобилях. Теперь очередь дошла до российского внедорожника Т-98 "Комбат".

Модель была разработана в 1998 году инженером Дмитрием Парфёновым. Всего в мире числится 60 экземпляров Т-98. Из этого количества большинство "Комбатов" собрано в кузове седан. Также существуют универсалы, 12-местная версия и трёхдверная модификация.

Герой видео - полноприводный седан 2011 года выпуска, который оценивается в 17 660 000 рублей. Он имеет собственный VIN-номер, полностью легален и допущен к дорогам общего пользования.

Известно, что двигатель на этой машине пришлось заменить. Сейчас под капотом располагается 310-сильный (800 Нм) 6,6-литровый турбодизель V8. К слову, одометр показывает примерно 18 тысяч километров. В паре с мотором работает 6-ступенчатая АКП.

Фото: скриншот с youtube.com

Внешние и внутренние панели кузова "Комбата" изготовлены из стали. Между ними - керамическое наполнение. Толщина боковых стекол составляет 14 мм. Лобовое стекло и вовсе состоит из трёх частей.

Помимо этого, внедорожник отличает светодиодная светотехника, стеклопластиковый капот, подвеска от Chevrolet Avalanche, боковые зеркала от Chevrolet Tahoe. Внутреннее убранство может похвастать чёрно-красной отделкой из кожи и алькантары, комфортабельными креслами, мультимедийной системой, телевизором, климат-контролем. Некоторые детали интерьера также унифицированы с Chevrolet.

Бронированный Т-98 "Комбат" выпускает фирма "КБ Парфенова". Модель позиционируется как спецавтомобиль для VIP-клиентов.