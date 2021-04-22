Toyota начала испытания нового водородного двигателя

Toyota активно работает над программой снижения выбросов парниковых газов. Компания объявила о старте испытаний нового водородного двигателя.

Если на электромобиле Toyota Mirai используется силовая установка на водородных топливных элементах, то в данном случае речь идёт о стандартном поршневом двигателе внутреннего сгорания.

Новый ДВС представляет собой трёхцилиндровый 1,6-литровый турбомотор с модернизированными системами впрыска и подачи топлива. Такой двигатель работает на сжатом водороде. При этом выбросы углекислого газа почти нулевые. Имеет место быть только расход масла.

Отмечается, что процесс сжигания водорода происходит значительно быстрее, чем в случае с бензином. Соответственно автомобили с водородными моторами динамичнее обычных машин.

Японский автопроизводитель планирует установить экспериментальный ДВС на Toyota Corolla Sport. Болид выступит в гонках на выносливость Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook.