Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
22.04.2021 16:30
Рубрика: Легковые авто

Toyota начала испытания нового водородного двигателя

Текст: Валерий Карташов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota активно работает над программой снижения выбросов парниковых газов. Компания объявила о старте испытаний нового водородного двигателя.

Фото: www.vk.com/rusautomobile
В России сфотографировали уникальную Toyota Camry

Если на электромобиле Toyota Mirai используется силовая установка на водородных топливных элементах, то в данном случае речь идёт о стандартном поршневом двигателе внутреннего сгорания.

Новый ДВС представляет собой трёхцилиндровый 1,6-литровый турбомотор с модернизированными системами впрыска и подачи топлива. Такой двигатель работает на сжатом водороде. При этом выбросы углекислого газа почти нулевые. Имеет место быть только расход масла.

Отмечается, что процесс сжигания водорода происходит значительно быстрее, чем в случае с бензином. Соответственно автомобили с водородными моторами динамичнее обычных машин.

Японский автопроизводитель планирует установить экспериментальный ДВС на Toyota Corolla Sport. Болид выступит в гонках на выносливость Super Taikyu Series 2021 Powered by Hankook.

#Toyota