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Рубрика: В мире

Турецкий журналист: Послание Путина - "манифест нового мира"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Прозвучавшее 21 апреля Послание президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию стало "манифестом нового мира". Об этом заявил журналист турецкой газеты Sabah Берджан Тутар, сравнив выступление российского лидера с его речью на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Фото: Дмитрий Астахов/ РИА Новости
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Турецкий журналист отметил, что невооруженным взглядом заметно, что Вашингтон более не способен дать ответ на военные ходы Москвы, так как не имеет прежней мощи. Именно поэтому США пытаются надавить на Россию, используя кризис на Украине.

Однако российский лидер, по мнению журналиста, оказался "крепким орешком" и, выступая с Посланием, сумел преподать Западу урок. Представитель турецкой газеты отметил, что полностью поддерживает позицию президента РФ. "Выпад Путина в адрес бандитского Запада" стал "манифестом нового мира" и по степени ультимативности речь российского лидера стала такой же революционной, как его заявление о конце однополярного мира, прозвучавшее в ходе Мюнхенской конференции по безопасности 2007 года, подчеркнул Берджан Тутар.

В мире Ближний Восток Турция Президент Послание президента Федеральному Собранию 2021 года

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