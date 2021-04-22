В Боливии обнаружен британский штамм коронавируса

Минздрав Боливии обнаружил в двух регионах страны присутствие британской разновидности коронавируса. Об этом заявила заместитель министра Мария Рене Кастро.

"В нашей стране циркулирует важная разновидность, которая точно соответствует штамму, являющемуся британским вариантом", - цитирует Кастро РИА Новости. Отмечается, что лабораторные пробы выявили присутствие в Боливии и других разновидностей вируса. Их сейчас исследуют специалисты.

По данным Всемирной организации здравоохранения, британский штамм коронавируса (VOC 202012/01), отличающийся более высокой заразностью, за последнюю неделю был обнаружен еще в пяти странах мира. Их общее число достигло 137.