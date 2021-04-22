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22.04.2021 20:00
Рубрика: В мире

В Чехии подсчитали, какие сокращения ждут российское посольство

Текст: Юрий Когалов

После решения МИД Чехии о сокращении численного состава посольства РФ в Праге республику будут вынуждены покинуть 63 сотрудника дипмиссии. Об этом в эфире Чешского телевидения заявил министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек.

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС
Как Россия отреагирует на решение Чехии ограничить число сотрудников посольства в Праге

По его словам, в посольствах России в Праге и Чехии в Москве останутся по семь дипломатов и 25 административно-технических работников. Это значит, что в РФ вернутся 20 дипломатов и 42 технических сотрудника, которые в настоящее время работают в посольстве.

В МИД РФ со своей стороны потребовали принять во внимание число нанятых на месте сотрудников посольства Чехии в Москве.

Напомним, ранее сегодня глава МИД Чехии Якуб Кулганек объявил о решении привести к паритету численность сотрудников посольств России в Праге и Чехии и Москве. "Мы ограничиваем число дипломатов в российском диппредставительстве в Праге в соответствии с состоянием нашего посольства в Москве. Это решение вступает в силу сегодня. Российская сторона получила срок на отзыв своих людей до конца мая", - заявил Кулганек.

В МИД РФ уже обращали внимание, что в наших странах разная система формирования кадров загранучреждений. В отличие от Чехии Россия не нанимает местных жителей, а направляет на работу собственных граждан. В связи с этим возникает ощущение дисбаланса.

Между тем, как передает ТАСС со ссылкой на директора международного департамента администрации президента Чехии Рудольфа Йиндрака, если считать вместе с культурными и торгово-экономическими представительствами, число чешских сотрудников в РФ на примерно на 50 человек превосходит количество работников российских дипучреждений в Чехии.

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