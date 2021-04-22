В госдепе США сообщили о "некотором прогрессе" на переговорах с Ираном

Вашингтон пообещал отменить часть санкций, введенных ранее в отношении Ирана, в случае возвращения страны к СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе - прим. РГ.).

В госдепе США сообщили о прогрессе на переговорах в Вене. "Переговоры между участниками формата "5+1" и Ираном всегда были медленным процессом, который в этот раз еще больше замедлился из-за того, что мы не ведем прямых переговоров с Ираном", - подчеркнули в американском внешнеполитическом ведомстве. Там отметили, что, несмотря на все трудности, Тегерану передали список с санкциями, которые Соединенные Штаты готовы отменить.

"Мы дали им много примеров", - сказал представитель госдепа, отказавшись сообщить подробности. По его словам, последовательность снятия ограничений на данном этапе переговоров не обсуждается.

В госдепе также обвинили предыдущую американскую администрацию в действиях, которые сейчас тормозят процесс налаживания отношений с Тегераном. Отмечается, что Белый дом во главе с Дональдом Трампом вводил санкции фактически по СВПД, однако записывал их в категорию "терроризм", что затрудняет возможность их снятия. Об этом пишет ТАСС.