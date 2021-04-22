В России сфотографировали уникальную Toyota Camry

В России сфотографировали единственный в своем роде универсал на базе Toyota Camry нынешнего поколения XV70. Toyota Motor такой вариант кузова для модели не предлагает в принципе, уникальный экземпляр - плод технического творчества энтузиаста из Владикавказа.

Последний раз кузов универсал присутствовал в гамме Camry в 1996-2002 годах - в поколении XV20. Все последующие генерации выпускались исключительно в варианте седан.

На фото самоделки можно заметить дверцу багажника от Camry-универсала поколения XV10 образца 1991 года. Внимательный взгляд выдает рецепт: к XV70 приварили заднюю часть с фрагментами крыши и крыльев от XV10, затем зачистили сопряжения и покрасили кузов заново.

Также обращает на себя внимание длинный багажник на крыше, то есть универсал явно используют для хозяйственных нужд.

Утверждается, что по документам эта машина числится как Toyota Camry XV10 1992 года выпуска.

Напомним, стандартная Toyota Camry XV70 для России и других стран ЕАЭС выпускается на заводе японской компании в Санкт-Петербурге. Машина недавно пережила рестайлинг и предлагается по цене от 1 793 000 рублей.