В США назвали достойными заявления Путина по климату

Специальный посланник президента Соединенных Штатов по климату, бывший госсекретарь США Джон Керри высоко оценил комментарии, сделанные президентом России Владимиром Путиным на виртуальном саммите по климату в четверг.

По словам Керри, российский лидер был "довольно рациональным, и он изложил достойные, дальновидные мысли, на которые мы могли бы ориентироваться в совместном сотрудничестве", сообщает CNN. На вопрос о том, планирует ли он посетить Россию, Керри сказал, что "в какой-то момент поездки будут оправданы", однако, отметил, что "сначала необходимо провести дополнительные переговоры по климату".

Владимир Путин на климатическом саммите заявил, что Россия "искренне заинтересована" в глобальном сотрудничестве. "Россия искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества, чтобы и дальше искать эффективные решения проблемы изменения климата, а также всех других жизненно важных проблем", - сказал российский лидер.

"Я думаю, что есть место для обсуждения этого вопроса, и мы посмотрим, сможем ли мы найти общий язык. Я думаю, что это самый важный вывод из того, что я услышал в плане этих комментариев сегодня", - заключил Керри, который напомнил о подписании Парижских климатических соглашений пять лет назад и посетовал на действия администрации Трампа по "ненаучному" выходу из исторического соглашения.