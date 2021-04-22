Видеотрансляция: Путин выступает на Саммите лидеров по вопросам климата

Президент России Владимир Путин принимает участие в Саммите лидеров по вопросам климата. Мероприятие проходит в онлайн-формате.

Как рассказали ранее в Кремле, российский лидер изложит подходы нашей страны в контексте налаживания широкого международного сотрудничества, направленного на преодоление негативных последствий глобального изменения климата.

Отметим, что во время недавнего телефонного разговора российского и американского президентов Байден подтвердил приглашение Путину принять участие в Климатическом саммите.