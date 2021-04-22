Видео: Chevrolet Corvette взлетел в разгар гонок

Популярные среди американской молодежи заезды на четверть мили на драгстерах - испытание не только автомобильной мощи и водительского опыта, но еще и соревнование гонщиков в аэродинамике.

Все знают, что обтекаемый кузов машины дает возможность выиграть драгоценные доли секунды, а слишком фактурные крылья и капоты, как правило, наоборот, увеличивают парусность и снижают скорость.

Всё это должен был учесть владелец раритетного Chevrolet Corvette 1964 года выпуска, выходя на старт гонок в американском Хэрроуинге, но не учел. Из-за отсутствия спойлера сзади машине не хватило прижимной силы, и уже через 150-200 м после старта Corvette начал подпрыгивать, а затем и вовсе взмыл почти вертикально вверх, в воздухе перевернулся и грузно рухнул на асфальт.

Судьба гонщика нам, увы, неизвестна, но, судя по тому, как быстро пламя охватило разбившийся автомобиль, он мог получить серьезные ожоги.