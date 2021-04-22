Власти Львова и области давно ведут войну с исторической памятью: первая инициатива о сносе монумента выдвигалась еще в 1992 году, и там, где ее уничтожение не подпадало, как памятники Ленину, под скандальный закон "о декоммунизации", начинали длительную осаду. Переставали выделять деньги на уход и реставрацию, чтобы под предлогом аварийного состояния провести политическое решение по хозяйственной статье. При этом поощрялся вандализм по отношению к монументам со стороны локальных нацистских группировок, и Монумент славы неоднократно становился их жертвой.
Именно с формулировкой об аварийном состоянии горсовет Львова принял решение о сносе монумента и перемещении части барельефов в некий "музей террора". Деньги на демонтаж и перенос монумента у горсовета, разумеется, тут же нашлись.
Такие новости давно не удивляют. То, что территория западных областей Украины стараниями вышедших из этих краев политиков стала заповедником шовинизма и средневековой дикости, маскирующихся под "истинные европейские ценности", - свершившийся факт.
Но есть и хорошая новость: на остальной территории Украины еще остаются памятники и монументы советским воинам, в том числе в Киеве, Харькове, Одессе. Там они остаются местом паломничества людей в памятные даты, вопреки царящей идеологии.
Что не мешает так называемому Украинскому институту национальной памяти, созданному скандально известным галичанином Владимиром Вятровичем, вынашивать планы по "декоммунизации" статуи "Родина-мать" в Киеве. А украинским неонацистам регулярно осквернять памятник освободителю Украины от нацистской чумы Николаю Ватутину