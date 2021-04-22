После вынужденной экономии россияне снова начали тратить. В феврале их потребительские расходы, по данным "СберИндекса", выросли на 2,6 процента по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Это максимальный показатель с начала пандемии.

Главной причиной активизации потребления в "Сбере" считают "снижение воспринимаемого уровня риска, связанного с коронавирусом". Отмечается, что восстанавливаются расходы не только на бытовую технику, компьютеры, электронику и одежду (здесь месячный рост составил 15-20 процентов), но и в секторе легально предоставляемых услуг. Одновременно наблюдается падение спроса на теневые услуги. Это показал мониторинг, проведенный специалистами РАНХиГС. По их данным, в 2020 году домохозяйства сократили расходы на неформальные услуги, в результате чего доля работающих неофициально на постоянной основе снизилась до 20,5 процента, а тех, кто получает от этого основной доход, - до 11,3. Так, 42 процента респондентов в течение всего года расплачивались за услуги без надлежащего оформления. Раньше таких расчетов было больше. По данным аналогичных опросов, в 2006 году к неформальной оплате прибегали 56 процентов респондентов, в 2013-м - 51,7, в 2016-м - 51,3, в 2019-м - 50. Заодно снижалась и активность потребления теневых услуг. На оплату наиболее распространенных неофициальных услуг или работ в 2020 году граждане потратили 4,1 трлн руб. (в 2013-м - 5 трлн). Потребители услуг теряют доходы и потому откладывают ремонт квартиры или наем домработницы до "лучших времен", переходят на самообслуживание, а то и просто боятся вступать в контакты с незнакомыми людьми.

Наблюдается также снижение числа граждан, занятых в теневой экономике. В 2017 году доля работавших "в тени", по экспертным оценкам, составляла 44,8 процента, а к 2019 году она снизилась до 32,5. Согласно статистике, сейчас в этом секторе работают 25 млн человек. Оживление легального потребительского рынка связывают с повышением платежеспособности населения. В частности, самозанятые увеличили свои доходы почти в 11 раз. Так оценили их деятельность аналитики платежного сервиса "ЮКасса", изучив платежи самозанятых, прошедшие через этот сервис. Больше всего - в 38 раз - увеличилась выручка тех самозанятых, кто продает через интернет одежду и обувь. В 20 раз вырос оборот электронных платежей у поставщиков видео и музыки. В 11 раз больше, чем в 2019 году, заработали самозанятые в сфере образовательных услуг. Продавцы сувениров, аксессуаров и товаров для хобби увеличили свои доходы в 7,9 и 6,4 раза соответственно. Поставщики товаров для дома и сада (им клиенты платили в среднем по 3687руб.) заработали в 2,9 раза больше, чем в 2019-м. Средний чек специалистов по рекламе и продвижению увеличился примерно в 3,1 раза и составил 805 руб.

"Экономическая ситуация, пандемия, изменение налогового режима привели к усилению роли самозанятых и увеличению их вклада в развитие экономики, - говорит коммерческий директор "ЮMoney" Оксана Коробкина. - С начала 2020 года этот рынок показывает заметный рост, и этот тренд сохраняется: в первые две недели 2021 года мы наблюдали заметный рост оборота и количества платежей у самозанятых - в 9,8 и 10,8 раза соответственно по сравнению с таким же периодом прошлого года".

После вынужденной экономии, экономических последствий пандемии, россияне снова начали тратить

Отмечается также, что в России стало больше людей, верящих в собственную способность менять жизнь. Это показал опрос "Социальное самочувствие россиян", проведенный специалистами Высшей школы экономики. В нем участвовали 6 тысяч респондентов из 59 регионов.

Оказалось, что в 2020 году в способность "изменить обстоятельства своей жизни к лучшему" верили 30 процентов опрошенных - на 8 процентов больше, чем в 2016 году. Это даже при том, что средний класс как наиболее активная группа сократился. "Раньше представителей среднего класса было больше, чем полагающихся на собственные силы, теперь ситуация противоположная", - отмечают исследователи. И детализируют картину: в способность влиять на происходящее в доме/дворе верят 45 процентов (36 было в 2016 году), в микрорайоне/деревне - 18 процентов (было 13), в городе/сельском районе - 13 процентов (было 8). Специалисты ВШЭ видят в этом знак развития "глубинного" гражданского общества. По их наблюдениям, увеличилась и доля граждан, позитивно оценивающих деятельность государства, хотя его социальная активность, по мнению большинства, могла бы быть и выше.

"Государство дает нам немало, но можно требовать от него больше" - так считали в 2020 году 34 процента опрошенных (в 2016-м было 29). И на 7 процентов уменьшилось число тех, кто стоит на позиции "государство дает нам так мало, что мы ему ничем не обязаны".

Потребительский спрос слегка оживился, но до уровня марта 2020 года он будет восстанавливаться еще очень долго

Попутно выяснилось, что 40 процентов населения уже "сами болели или близко знакомы с теми, кто болел коронавирусом" и большинство (65 процентов) "одобряют действия властей" в борьбе с пандемией. Среди одобряющих 51 процент бедных, включая неформально занятых, потерявших работу, 63 процента в малых городах и 70 процентов в Москве. При этом 40 процентов граждан получали выплаты от государства, большинство из них - на детей. Только у трети опрошенных материальное положение за год ухудшилось, у 48 не изменилось, у 16 улучшилось.

Что же касается потребительского спроса, который слегка оживился, то, по прогнозам экспертов, до уровня марта 2020 года восстанавливаться еще очень долго и восстановится не раньше 2022-го.