"Зенит" сенсационно обыграл "Барселону" в плей-офф Евролиги

Питерский "Зенит" добился сенсационной победы над испанской "Барселоной" в первом матче плей-офф баскетбольной Евролиги. Встреча, проходившая в столице Каталонии, завершилась со счетом 76:74 в пользу российского клуба.

"Барселона", выигравшая регулярный чемпионат, считалась явным фаворитом пары. В "регулярке" соперники в очных матчах одержали по одной выездной победе, но серия плей-офф до трех побед - совершенно другое дело: на дистанции "Барса" с ее подбором игроков и глубиной состава выглядела гораздо предпочтительнее питерцев.

Но "Зенит" показал, что готов преподносить сюрпризы. Первая четверть завершилась вничью 21:21, а затем гости надолго захватили лидерство в счете. Концу второй 10-минутки преимущество питерцев достигало 17 очков. Матч явно не удался некоторым ведущим игрокам "Барсы". Например, самый высокооплачиваемый игрок Европы Никола Миротич реализовал со средней дистанции лишь две из шести попыток, набрав в совокупности десять очков. Тем не менее, "Зенит" не смог сохранить отрыв, а за пару минут до конца основного времени испанцы даже вышли вперед - 72:71. Но сумасшедший трехочковый бросок питерца Кей Си Риверса, результативный проход разыгрывающего гостей Кевина Пангоса, ставшего с 19 очками самым результативным игроком вечера, а также ошибки каталонцев в самой концовке принесли "Зениту" сенсационную победу.

Добавим, что ранее московский ЦСКА на своей площадке обыграл турецкий "Фенербахче" 92:76 и также повел в серии плей-офф.

Следующие матчи в обоих противостояниях пройдут в пятницу 24 апреля.