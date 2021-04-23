Авиасообщение с курортами Египта может восстановиться к концу мая

Россия может возобновить авиасообщение с египетскими городами Хургадой и Шарм-эш-Шейхом во второй половине мая. Об этом сообщили в оперштабе по предупреждению завоза и распространения коронавируса.

Отмечается, что тему обсудили сегодня на рабочей группе с участием представителей Росавиации и Ространснадзора. Компетентные ведомства проанализировали безопасность полетов по территории Египта, а также эпидемиологическую ситуацию в стране и пришли к выводу о возможности открытия авиарейсов в египетские города-курорты.

Вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эш-Шейх планируется рассмотреть отдельно на заседании оперативного штаба. Решение будет принято во второй половине мая.