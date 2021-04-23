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Рубрика: В мире

Байден воодушевлен словами Путина на саммите по климату

Текст: Юрий Когалов

Президент США Джо Байден, выступая на саммите по климату, выразил восхищение словами президента России Владимира Путина, который накануне призвал мировое сообщество к сотрудничеству по устранению углекислого газа.

Фото: iStock
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"Я весьма воодушевлен вчерашним призывом президента Путина к сотрудничеству мирового сообщества по перспективному устранению углекислого газа. И Соединенные Штаты с нетерпением ждут работы с Россией и другими странами над этими усилиями", - заявил Байден.

"Я нахожу восхитительным то, что у нас с президентом Владимиром Путиным существуют разногласия​​​... и вместе с тем, наши две крупные державы могут сотрудничать, чтобы добиться какого-то результата. А в данном случае - результата, который принесет пользу всему человечеству", - отметил американский президент.

По его словам, пришло время для того, чтобы перевести экономику на чистую энергетику. В связи с этим Соединенные Штаты намерены продвигать инновации в различных секторах экономики и промышленности.

Напомним, в четверг президент РФ Владимир Путин заявил на саммите, что Россия реализует задачу по снижению эмиссии парниковых газов и искренне заинтересована в активизации международного сотрудничества для поиска решений проблем изменения климата и других острых глобальных проблем.

В мире США Климат на Земле

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