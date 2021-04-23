Банки передали коллекторам рекордный объем долгов

В пандемию банки передали коллекторам для взыскания просроченные долги на сумму в 582 миллиарда рублей. Это максимальная сумма за весь период наблюдений, начиная с 2013 года. Такие данные Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств приводит РБК.

Прошлой осенью ассоциация зафиксировала, что банки стали передавать по агентской схеме более "молодые" долги. По итогам девяти месяцев 2020 года доля кредитов с просрочкой до 90 дней выросла на 11 процентных пунктов и достигла трети портфеля коллекторов.

В ассоциации ожидают роста в 2021 году агентского портфеля, на рынок поступят долги, которые образовались во второй половине 2020 года и с которыми банки сначала работали самостоятельно.

По данным ассоциации, порядка 5,4 миллиона россиян имеют просроченные обязательства перед кредитными организациями в сегменте необеспеченного кредитования, то есть каждый пятый. В среднем на должника приходится около 1,2 кредита. При этом порядка 80% должников в работе коллекторских агентств имеет 1 просроченный долг, 15% - 2, 3,5% -3, 1,5% - более 4 кредитов.

Напомним, профессионально заниматься взысканием долгов могут либо коллекторские агентства, внесенные в реестр Федеральной службы судебных приставов, либо непосредственно организации, которым человек должен, скажем, банки. Министерство юстиции разработало проект постановления правительства России, прописывающий порядок контроля деятельности коллекторов.