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20.04.2021 21:00
Рубрика: Происшествия

Приведут в чувство долга

Приставы разделят коллекторов по группам риска
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 85(8436)
Судебные приставы разделят коллекторов на четыре группы риска. Тех, кто часто нарушает права граждан назойливыми звонками и хамит им, будут брать на заметку и проверять намного внимательнее.
Коллектор, позволивший себе угрожать должникам, попадет под жесткий контроль приставов. Фото: Александр Корольков/РГ Коллектор, позволивший себе угрожать должникам, попадет под жесткий контроль приставов. Фото: Александр Корольков/РГ
Коллектор, позволивший себе угрожать должникам, попадет под жесткий контроль приставов. Фото: Александр Корольков/РГ

Такие новации предлагает ввести Министерство юстиции России. Ведомство подготовило проект постановления правительства, в котором детально регламентируется процедура контроля за коллекторами.

Планируется, что приставы разобьют коллекторские агентства на категории, в зависимости от того, сколько, образно говоря, крови они выпили у должников. Самая опасная группа - агентства высокой категории риска. Это хронические нарушители. Затем идут агентства значительной категории риска. За ними - средняя категория и низкая категория риска.

Последних вообще не будут проверять в плановом порядке. Но если, конечно, на них поступят жалобы, то от неприятных разговоров с приставами не уйти.

Коллекторские агентства с высокой степенью риска будут проверять раз в два года. Отнесенных в группу значительного риска проверят раз в три года. В среднюю группу будут наведываться раз в четыре года.

Фото: iStock
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Также судебные приставы смогут объявлять предостережения коллекторским агентствам.

Напомним, что с 2017 года Федеральная служба судебных приставов контролирует деятельность коллекторов. Профессионально заниматься взысканием просроченной задолженности могут исключительно коллекторские агентства, включенные в реестр ФССП.

Под профессиональным взысканием в данном случае подразумевается помощь кому-то в работе с должниками. Допустим, если человек просрочил кредит банку, банк может либо сам заниматься с ним, либо заключить официальный договор с коллекторским агентством, чтобы оно пообщалось с должником. Однако взыскивать долги можно только в рамках строгой процедуры: никакого хамства, никаких угроз, лишние звонки запрещены.

Недавно директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов отметил, что число коллекторских организаций, включенных в государственный реестр, увеличивается.

"Если на начало 2017 года в реестре состояло всего 10 юридических лиц,

то на конец года - уже 170. За последующие 3 года число таких организаций увеличилось более чем в два раза - до 362 в 2020 году", - сказал Дмитрий Аристов.

Всего появится четыре группы риска. К тем, кто чаще всего нарушает права граждан, приставы будут приходить с регулярными проверками

По его словам, в течение последних 4 лет из государственного реестра по различным причинам были исключены 37 организаций.

"При этом обращаю внимание, что ни разу с момента наделения Службы полномочиями по ведению реестра основанием для исключения из него не послужило причинение вреда жизни, здоровью или имуществу должника либо иных лиц, - подчеркнул глава ведомства. - Такие нарушения подконтрольным Службе организациям не свойственны".

Фото: istock
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Иными словами, официальные коллекторские агентства не применяют бандитских методов. Они стараются держаться в рамках цивилизованной процедуры. Тем не менее не всегда это получается. В прошлом году суды назначили коллекторским агентствам, нарушавшим правила, более 2,5 тысячи штрафов на сумму свыше 120 миллионов рублей.

В минюсте в свою очередь напоминают, что ведомство направило в правительство проект закона, наделяющий ФССП России полномочиями по государственному контролю также и за тем, как занимаются взысканием просроченной задолженности банки и микрофинансовые организации.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Правительство Минюст Долги и коллекторы

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